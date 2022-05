Voetballiefhebbers kunnen fluiten naar hun reis na bankroet van Eindhovense touroperator

Tieners gooien zwaar voorwerp op bestelbus vanaf viaduct bij Kennedy­laan, politie doet onderzoek

EINDHOVEN - Twee tieners hebben eind februari een steen of ander zwaar voorwerp vanaf een viaduct naar beneden gegooid in Eindhoven. Dat meldde de politie deze zaterdag. Ze deden dat op het viaduct over de John F. Kennedylaan ter hoogte van de Bisschop Bekkerslaan.

30 april