Voetbalrobots Eindhoven wereldkampioen met verpletterende score

EINDHOVEN/BANGKOK - Robotvoetballers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben zaterdag in Thailand opnieuw de wereldtitel gepakt in de finale van het toernooi RoboCup. Tech United won het Nederlandse onderonsje met een verpletterende 15-0 score van ASML Falcons uit Veldhoven.

De Eindhovenaren hadden in de voorrondes ook al tegenover het team uit Veldhoven gestaan, maar hadden toen verloren door een fout in de software. Door de bugs in het systeem hadden de robotvoetballers zich niet aan alle regels gehouden, waardoor ze drie strafpunten hadden gekregen van de jury en de wedstrijd met 4-3 hadden verloren. De Eindhovenaren hadden alle problemen echter op tijd weten op te lossen, waardoor de finale uitliep op een complete vernedering van de Falcons door Tech United.

“Het was voor ons een groot succes”, zegt Laura van Houtum van Tech United. “Wij zijn als team heel trots dat we ondanks de sluiting van de universiteit door corona en de veranderingen in het team de robots toch hebben kunnen doorontwikkelen.”

Vernoemd naar Oranje Leeuwinnen

Tech United stond voor de dertiende keer op rij in de finale en werd voor de zesde keer wereldkampioen. Het team speelde in Bangkok met de robots Vivianne Wielema, Jackie Groenestroom, Sari van Veerenstaal, Dominique Bluetooth, Lineth Rekenbrein en Lieke Motors, vernoemd naar zes Oranje Leeuwinnen.

De tafelhoge robots spelen vijf tegen vijf met een echte voetbal. Dat gebeurt in twee helften van een kwartier, op een veld van 18 bij 12 meter. De robots zijn geprogrammeerd, maar zodra het fluitsignaal klinkt voetballen ze compleet zelfstandig en zijn de mensen slechts toeschouwer.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De tafelhoge robots spelen vijf tegen vijf met een echte voetbal. © Flickr/Tech United

Succes voor zorgrobot

De overwinning bij het robotvoetbal was voor de Eindhovenaren niet het enige succes. TU/e deed met de robot HERO ook mee aan een wedstrijd voor zorgrobots en won die van de Zuid-Koreaanse TidyBoy. In die categorie moeten robots verschillende taken uitvoeren, zoals het begroeten van mensen en het wegbrengen van vuilnis. De jury vond dat HERO zijn omgeving goed kon scannen waardoor hij beter functioneerde dan TidyBoy. Onder meer de interactie met mensen en het oppakken van voorwerpen gingen de Nederlandse robot goed af. In 2019 won Eindhoven deze categorie voor het eerst.

Volledig scherm De tafelhoge robots spelen vijf tegen vijf met een echte voetbal. © Flickr/Tech United