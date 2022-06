Voetbalrobots TU/e winnen EK

Rob van Velthoven nieuwe rector Lorentz Casimir Lyceum

EINDHOVEN - Rob van Velthoven treedt per 1 augustus aan als rector-bestuurder van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven. Hij is nu nog werkzaam als clusterdirecteur Leefomgeving en Natuur bij de HAS Hogeschool in Den Bosch.

31 mei