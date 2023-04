Voetbalsters PSV naar finale KNVB-beker, wordt Jong PSV de tegenstander?

Eindhoven­se belasting­amb­te­naar sjoemelde met eigen aangifte, geld verstopt op rekeningen in Luxemburg en Japan

EINDHOVEN - Een ambtenaar van het belastingkantoor in Eindhoven raakt hoogstwaarschijnlijk zijn baan kwijt, omdat hijzelf tien jaar oneerlijk was over zijn privévermogen. De jurist gaf niet op dat hij ook nog bankrekeningen had in Luxemburg en Japan.