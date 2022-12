Volgens advocaat had politie beter moeten opletten, dan hadden ze de échte moordenaar van Tommie van der Burg gepakt

Wonen in provisori­sche tentjes of onder een zeil of golfplaat: dakloos­heid steeds groter probleem in de regio

EINDHOVEN - Ze wonen in provisorische tentjes of onder een zeil of golfplaat. Verstoken van iedere vorm van hygiëne en het worden er ook steeds meer. Hulporganisaties maken zich zorgen over de daklozen in de regio. Vooral nu het kouder wordt, moeten ze zo snel mogelijk van de straat.

3 december