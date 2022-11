Volt Eindhoven: verbreek ‘immorele’ vriendschapsrelatie met Chinese stad Nanjing

De pieten van Martinus zorgen na 71 jaar nog steeds voor blije kinderen

EINDHOVEN - In 1951 werd in het café van Janus Kuiten in Tongelre, een Sint-Nicolaasgilde opgericht. Doel was de kinderen uit de wijken Oud-Tongelre en Koudenhoven een fijne sinterklaas te bezorgen. Nu 71 jaar later komt de goedheiligman nog steeds per paard voor een bezoek aan deze wijken.

