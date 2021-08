Voor 495 euro naar Ibiza: 'De markt van privéjets is dit jaar geëxplodeerd, kan ik wel zeggen’

Oost-Brabantse varkenshou­ders vrezen met grote vreze: Afrikaanse varkens­pest blijft rondgaan in Duitsland en Polen

5 augustus EINDHOVEN - Als een soort van sluipschutter - onzichtbaar maar onheilspellend - circuleert de Afrikaanse varkenspest in het oosten van Duitsland en in Polen. Nog op relatief grote afstand van de grens, maar Nederlandse varkenshouders houden de ontwikkelingen angstvallig in de gaten.