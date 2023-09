Voor Vaderdag bestond geen tijd en al helemaal niet mijn leven

Eén zwaargewon­de bij botsing tussen motorscoo­ter en auto in Eindhoven

EINDHOVEN - De bestuurder van een motorscooter is dinsdag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij het viaduct aan de Airbornelaan. De automobilist is aangehouden.