Voormalig PSV'er Jeffrey Bruma dicht bij een overgang naar sc Heerenveen

Zorgen over bloedende groothan­del Makro: ‘Het is een winkel van gisteren’

BEST - Vakbond FNV maakt zich zorgen over de Nederlandse tak van Makro, na het faillissement van de Belgische supermarkten en de overname van de Belgische groothandels door Sligro. De keten met een grote vestiging in onder andere Duiven, Nijmegen en Best schrijft in Nederland al jarenlang rode cijfers.

9:15