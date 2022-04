Voorstelling van NITE: Heksenjacht in te simpel goed/slecht-schema

ROTTERDAM - Intiem wil het maar niet worden in Witch Hunt van NITE uit Groningen. De Rotterdamse Schouwburg waar ik de voorstelling zie, is te leeg; te weinig publiek om warmte en aandacht te geven. Zo blijft de heksenjacht geïsoleerd op het podium.

Stijve lantaarnpalen die langzaam omhoog getrokken worden en een compleet wortelsysteem blijken te hebben, als waren het bomen; dat is zo een beetje het hoogtepunt van de voorstelling. Een onverwacht beeld, dat helder de overgang tussen onze technische wereld naar de landbouwsamenleving van de Middeleeuwen tekent. NITE -een samenwerking tussen het Noord Nederlands Toneel en het dansgezelschap Club Guy & Roni - neemt ons een paar honderd jaar mee terug in de tijd, om ons opnieuw te verbinden met de kennis en gedachtenwereld die volgens NITE verloren is gegaan. Vrouwen verbeelden verbinding met de natuur en aangeboren gevoel om te handelen. Dat staat dan haaks op de mannen die hun denken uitbesteden aan de boven hen gestelde kerkelijke leiders en door angst voor God.

Zo schep je een scherp contrast, dat door de dansers goed gebruikt kan worden voor een begrijpelijk beeld. We zien mannen en vrouwen in vrijwel dezelfde kleding van een lange zwarte rok en een witte muts, die een doorlopend geheel vormt met een wijd uitvallende kraag. Dans en dialogen wisselen elkaar af.

De teksten zijn kort en voor een deel raadselachtig: ‘Je weet niet wat je niet weet’. En zonder nuance vervallen we meteen in ‘de oogst bij ons is mislukt en bij hun niet, dus hekserij’. Het grote verhaal wordt nog wel gemengd met een persoonlijke geschiedenis, wat het niet alleen beter tastbaar maakt, maar ook verbindt met onze tegenwoordige tijd. Dat alles in een geluidslandschap dat ter plekke wordt gemaakt en een ijzersterk onderdeel van de voorstelling is.

Volledig scherm Beeld uit ‘Witch Hunt’ © Kurt van der Elst

Quote Voor de beleving in het theater zou het fijn zijn als de zalen weer volstromen

NITE gebruikt grote woorden om Witch Hunt te profileren: oprukkend kapitalisme, patriarchaat en historisch kantelpunt. Dat schept verwachtingen die met een beperkte tekst en veel beweging moeilijk zijn in te lossen. De energieke dans alleen kan onze gedachten niet verrijken met nieuwe inzichten, die dan ook blijven steken in wat we al wisten. Clichés over het vrouwelijke en het verdwijnen daarvan, waarvan de christelijke kerk de hoofdschuldige is. Dat goed/slecht-schema is eenvoudigweg te simpel.

Voor de beleving in het theater zou het fijn zijn als de zalen weer volstromen, omdat een voorstelling publiek nodig heeft om te gloeien; niet alleen voor de spelers en toeschouwers, maar ook om de inhoud te dragen en te vervolmaken.

‘Witch Hunt’ speelt donderdag 14 april in Parktheater, Eindhoven. Gezien: woensdag 6 april in Schouwburg Rotterdam