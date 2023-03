Voortaan begint de Dommel in je eigen tuin, bij je ‘Tuiny Poel’ in Valkenswaard

VALKENSWAARD - In elf voortuinen in de Valkenswaardse wijk ’t Gegraaf worden de komende weken inheemse waterpoelen, ‘Tuiny Poel’ genaamd, aangelegd. De officiële start was afgelopen zaterdag. Het streven is om dit jaar tot 25 Gegraaf-poelen te komen.

Met deze Tuiny Poelen zetten de bewoners in Valkenswaard-Noord, onder het het moto ‘Doe de Dommel’, bijzondere stappen om hun buurt pal aan De Dommel te vergroenen. Ze verbinden zo de natuur rond De Dommel met hun wijk.

Onder anderen de Valkenswaardse wethouder Rens Pijnenburg (Duurzaamheid) hanteerde de schop bij de aanleg van de eerste Tuiny Poel. ,,Bevordert de biodiversiteit én sluit aan bij wijkgericht werken. Goed voor fysieke en biologische omgeving van De Dommel. En goed voor de buurt. We gaan het als gemeente zeker ook verwezenlijken elders in het dorp.”

Te arme grond

De eerste waterpoel werd aangelegd in de voortuin van Peter Leijssen en Ine van Tulder. Ze wonen ruim twintig jaar in ’t Gegraaf. Van Tulder: ,,De voortuin was niet meer naar onze zin. Ik denk te arme grond. En dit was een prachtige gelegenheid om er iets aan te doen.” Als voorwerk had het stel de verstening verwijderd waardoor er ruimte kwam voor een poel van één bij anderhalve meter.

Leijssen stond zaterdag, met enkele politici, te graven: ,,Nauwkeurig werk. We moeten in lagen graven. Aflopend vanaf de rand naar 20, 40 en 60 centimeter diepte. Zo ontstaan plateaus voor de planten.” Een diepte van zestig centimeter is nodig om amfibieën te laten overwinteren zonder te bevriezen.

Plek voor amfibieën

Volgens IVN-projectleider Wim Ruys leent de voortuin van Peter Leijssen en Ine van Tulder zich prima voor een Tuiny Poel. ,,Een zonnige plek. Er is immers de helft van de dag zon. Dan warmt het water voldoende op om de koudbloedige amfibieën goed te laten overleven en zich te laten voortplanten. Er staan geen bomen in de directe omgeving waardoor er geen bladafval in de poel komt. Hier begint de Dommel echt bij de voordeur.”

Voor de afwerking van de waterpoel kregen de bewoners naast de aanleginstructie onder meer vijverfolie en een plantenpakket. Met moeras- en natte oeverplanten voor bovenin en voor onder water verschillende zogenaamde ondergedoken planten. Voor op het wateroppervlak waren er plantjes met drijvende bladeren. Wim Ruys: ,,Én nog een flesje Dommelwater. Hiermee start je de poel biologisch op.”