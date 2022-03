Voortaan Strijpse Woud aan de Zeelsterstraat in Eindhoven

EINDHOVEN - 34 soorten bomen en andere planten, zoals eik, linde, hazelaar, hulst, es en berk. Het derde tiny forest is aangelegd in Strijp.

Op de hoek van de Zeelsterstraat en de De Blécourtstraat in Strijp lag jarenlang een verpieterd grasveldje. Nu is het een spannend minibos, waar meer dan 600 bomen worden geplant. Vrijdagmorgen mochten leerlingen van de kinderraad van kindcentrum Theresia het naambord onthullen, samen met wethouder Rik Thijs. De naam Strijpse Woud hadden ze zelf verzonnen.

Het bosje van 280 vierkante meter is het vierde tiny forest, zoals de gemeente het noemt. De eerste twee liggen bij het Wasven in Tongelre en in het Genderpark in Gestel. Het vierde en voorlopig laatste komt eind deze maand bij de Van Vorststraat in Woensel.

Onthulling

Na de onthulling pakken de leerlingen van de bovenbouw van de school een schop en krijgen ze planten aangereikt. Ze helpen elkaar en binnen een half uur ontstaat er een heus bosje van nog iele boompjes. Schooldirecteur Erika Spreen kijkt op een afstand met plezier toe. ,,Wij zijn heel blij met dit initiatief. Het is een centrale plek in de wijk en biedt ons een mooie kans. Want waar kun je nu beter leren over de natuur dan in de natuur zelf? De leerlingen zijn heel enthousiast, sommigen willen ook nog een blotevoetenpad. En ook de kinderopvang en buitenschoolse opvang kunnen er terecht.”

Dan komt Ben Roelands uit groep 7 naar voren met een belangrijk verzoek. ,,Kan er een bord komen met regels? Dat er niet gerookt mag worden en er geen plastic of hondenpoep blijft liggen?” De wethouder vindt het een goed idee. En Ben wil met een paar klasgenoten het bosje best wel onderhouden na schooltijd, laat hij weten.

Minibosjes

Dat Eindhoven straks vier minibosjes heeft is te danken aan Lisa Ceelen. Ze woont in de Zeelsterstraat, heeft een studie aardwetenschappen gevolgd en is dol op alles wat kruipt, bloeit, vliegt en groeit. Ze zag een tiny forest in Den Bosch en was verrast door de hoeveelheid leven die ze daar aantrof. ,,Meer dan ik ooit bij elkaar had gezien en dat op zo’n klein stukje grond!”

Kenmerk van een tiny forest is dat er veel bomen, struiken en andere planten op een klein oppervlak worden geplant. Ze gaan onderling de concurrentie aan, zodat de sterkste overblijven, legt Tim Boesten, van idverde advies uit. ,,Het gaat om 34 soorten, zoals eik, linde, hazelaar, hulst, es en berk. Inheemse soorten, die ook insecten en vogels aantrekken. We brengen ook een extra bodemlaag van afgestorven bladeren aan, wat bijdraagt een een snelle ontwikkeling van de kringloop. Het wordt een bosklimaat in het klein.”

Suggesties

Vier minibosjes in een stad van bijna een kwart miljoen mensen, is dat niet te weinig? ,,Na een oproep kwamen er twaalf suggesties voor locaties”, zegt Thijs. ,,Maar die waren niet allemaal geschikt, bijvoorbeeld doordat er leidingen onder de grond liggen.” En Ceelen heeft geduld. ,,Laat mensen eerst maar ervaren wat het is, dan komt er vanzelf behoefte aan meer.”