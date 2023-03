Vraag en aanbod: Bij lezeres Annie mag een fauteuil worden afgehaald en Ilona zoekt handige handjes

Al jaren op zoek naar dat ene speciale kopje? Of wil u graag van uw oude stoeptegels af? Kan jullie nieuwe rockband muzikanten gebruiken? Of heeft u iets verloren of juist gevonden? In de rubriek Vraag&Aanbod van het ED helpen lezers elkaar!

Volledig scherm Deze armband is in Mierlo gevonden. © José Damen

Gevonden

De Mierlose José Damen (06-44760982) heeft een aantal weken geleden deze goudkleurige armband met steentjes (foto) gevonden. Die lag daar toen in de Kersenstraat in het dorp. Wie is die kwijt?

Gym 55+

Gym 55+ van ouderenbond PVGE heeft plaats voor enkele dames en heren. De lessen worden geleid door een gediplomeerde lerares. De lessen vinden plaats in de gymzaal aan de Halvemaanstraat/Apeldoornstraat in het Eindhovense stadsdeel Strijp. De lestijden zijn op donderdag van 15.45 tot 16.45 uur. Belangstellenden zijn welkom om gratis mee te doen met 2 proeflessen. Rob Cremers (06-53875784 of gym55vanpvge@gmail.com) heeft meer informatie.

Deelkastje

Ilona Keunen (ilona_keunen@hotmail.com of appen op 06-13052427) is voor haar deelkastje op zoek naar een vervangend exemplaar. Het kastje dat ze nu heeft is nogal provisorisch. Is er een handige man of vrouw die er een voor haar wil maken? Of is er iemand die er een voor haar heeft? Het liefst in de omgeving van Asten.

Volledig scherm Deze fauteuil mag worden afgehaald. © Annie Verhaegh

Afhalen

- Wie heeft belangstelling voor deze fauteuil (foto)? Annie Verhaegh uit Son (06-55080293 of annieverhaegh@hotmail.com) wil er graag nog iemand een een plezier mee doen.

- Het garagepad van Noortje van den Broek in Nuenen (noortje@messagedesign.nl) wordt vernieuwd. Zodoende zijn er grindtegels over, genoeg om er een oppervlak van ongeveer 10 m2 mee te bestraten. Ook 70 grijze stenen (15 x 15 cm) mogen weg. De stenen worden op maandagochtend 13 maart uit de grond gehaald en kunnen dan worden afgehaald.

- Bij H. Wiers in Sint-Oedenrode (06-31790406 of helene.wiers007@gmail.com) liggen ongeveer 90 kunsttijdschriften, voornamelijk uit de jaren 90, klaar om te worden afgehaald. Het gaat om de titels ‘Kunstwerk’ en ‘Tableau’. Wie heeft interesse en komt die ophalen?

- Bij Riki van Kuringen in Eindhoven (kuurtje1@gmail.com) ligt voor een verzamelaar een telefoon met fotoherkenning klaar om te worden afgehaald. Het is er een van het merk FYSIC. Wie kan ze er een plezier mee doen?

- M. Donkers uit Helmond (0492-521992 of m.donker1@ chello.nl) heeft 6 kortingskaarten voor de Efteling. Wie wil die hebben?

