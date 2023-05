Vraag en aanbod: Janny zoekt een poster over de zee en bij Eri mag een bankje worden afgehaald

‘Er vielen bijna doden’ in het drugslab van de bende van Harry P. uit Bergeijk

DEN BOSCH - ,,Het is maar goed dat ik er bij was, anders waren er doden gevallen.” Het ging bijna helemaal mis in een drugslab dat wordt toegeschreven aan de bende van Harry P. uit Bergeijk. Door een slecht sluitende deksel vulde de ruimte zich met giftig blauwzuur.