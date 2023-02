Vraag & Aanbod: Lezer Jan geeft zijn Kenwood stereo weg en Carolina zoekt oude kalenders

Al jaren op zoek naar dat ene speciale kopje? Of wil u graag van uw oude stoeptegels af? Kan jullie nieuwe rockband muzikanten gebruiken? Of heeft u iets verloren of juist gevonden? In de rubriek Vraag&Aanbod van het ED helpen lezers elkaar!

Sjablonen

Eindhovenaar Jos Bossong (Jos bossong@outlook.com) is voor zijn zoon op Aruba op zoek naar zowel grote als kleine sjablonen van vlinders. Wie heeft die en gebruikt ze nooit meer? Hij zou er heel blij mee zijn.

Kalenders en kralen

Carolina Janssen uit Eindhoven (06-18224391 of info@carolinajanssen.nl) is voor een creatief project op zoek naar oude kalenders van voorbije jaren en borduurspullen zoals kralen, draad, garen en andere fournituren. Wie heeft zulke materialen voor haar?

Soundbar

Frank Planjer uit Veldhoven (f.planjer@outlook.com) is op zoek naar een soundbar voor zijn home cinema systeem, type css5530b. Dat bestaat uit vier boxen, een subwoofer en de soundbar. Zonder de soundbar kan alles onderling niet verbonden worden en is het hele systeem niet meer bruikbaar. Wie helpt?

Jumbo-zegels

Wie verrast Ursula van Lierop uit Eindhoven (06-18388287) met de Jumbo-zegels waarmee je kunt sparen voor een wedstrijdvoetbal van PSV?

Plus-zegels

Wie helpt Jessica Bordat uit Helmond (06-81465261 of newyorkjessica@hotmail.com) aan de laatste Plus-zegels voor een boodschappenpakket? Ze kan zowel de digitale als de ‘gewone’ gebruiken.

Dit vonden lezers op straat

Geldroppenaar Leo Slegers (06-14163934 of slegersleo@icloud.com) heeft deze oorbel (foto) gevonden in Geldrop. Hij wil die graag weer teruggeven aan de eigenaresse.

- H. Beckers uit Eersel (06-22361093 of hbmetck@gmail.com) heeft een huissleutel aan een grijze knuffelolifant gevonden. Die lag op het wandelpad in de Poten in Eersel. Wie is die kwijt?

-De Nuenense Annemie Coolen (06-18086614) heeft op donderdag 2 februari het onderstaande staande zilveren armbandje annex rozenkrans gevonden in Aalst-Waalre. Ze denkt dat die mogelijk veel voor iemand betekent en wil hem daarom graag teruggeven.

Dit zijn lezers verloren

- Y. van Nuland (06-36361415 of ) is op zondagmiddag 5 februari in de bossen van Heeze en Leende haar fietsnavigatiesysteem verloren. Ze raakte het kwijt tijdens het opruimen van de trailrun van Logo op de lus van de 24 km. Het gaat om een Garmin GPS-Map 64ST. Heeft iemand die gevonden?

- Gerard Verhees (06-55107075 of g.verhees6@upcmail.nl) is zijn sleutelbos verloren. Hij raakte die kwijt toen hij vanaf het Aletta Jacobsplein in Eindhoven via de Pastoor Petersstraat, de Kruisstraat en over de rondweg onderweg was naar de Plus supermarkt in de Woenselsestraat in Eindhoven.

-M. Mallens uit Veldhoven (Mallens3@onsbrabant.nl) is op donderdag 26 januari onderstaande oorbel (foto) verloren. Ze heeft op die dag gewandeld in park Vogelzang in Veldhoven en is ook op de fiets naar Artisport gegaan. Ze hoopt enorm dat iemand die gevonden heeft, ze was er zeer aan gehecht.

Eindhovenaar Albert Verdonk (albert.verdonk@hetnet.nl) is op vrijdag 27 januari een zwarte muts met rode stippen verloren. Dat gebeurde aan de noordkant van winkelcentrum Woens XL, in de omgeving van Primera. Het was een cadeau van zijn overleden vrouw en hoopt daarom dat de vinder zich meldt.

Projectzangers

Project 23 is op zoek naar zangers voor een nieuw project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het Brabant Chamber Orchestra onder leiding van dirigent/componist Amin Ebrahimi. Zangers uit de hele regio zijn welkom om mee te doen. Op het programma staan onder andere het Requiem van Fauré en The Storm van Haydn. Daarvoor wordt 6 à 7 keer op zaterdagen gerepeteerd in Nuenen, de uitvoering van het concert is op 24 juni in de Clemenskerk in Gerwen. De Eindhovense Mariejon Punt geeft met plezier meer informatie: project23brabant@gmail.com.

Zingende rivierkreeften

De Deurnese Joséphine Vos (josephine.vos@hotmail.com) wil dolgraag het boek ‘Daar waar de rivierkreeften zingen’ van de schrijfster Delia Owens lezen, maar bij de bibliotheek is ze de 25ste op de wachtlijst. Is er iemand van wie ze dat boek mag lenen of hebben? Ze zou er erg blij mee zijn.

Velours gordijnen

Mevrouw Kluitmans uit Eindhoven (06-25230900) is op zoek naar twee velours gordijnen, ongeveer 100 cm breed en 230 à 250 cm lang. Is er misschien een lezer die deze nog ergens heeft liggen en die niet meer gebruikt? De kleur maakt niet uit.

Defect horloge

H. van den Burg uit Best (burg152@hotmail.com) zoekt voor zijn verzameling nog een oud horloge van het merk Omega van voor 1990. Het is niet erg als het een kapot exemplaar is. Bij wie ligt er nog zo een te verstoffen in een laatje? Hij zou er blij mee zijn.

Gezocht: een duwroelstoel

Waalrenaar Huub (huub_swinckels@yahoo.co.uk) zoekt een (duw)rolstoel zodat hij af en toe met zijn moeder kan gaan wandelen. Wie helpt?

Vrijwilligers gezocht

-Buurtbus 258 is op zoek naar een nieuwe chauffeur. Deze buurtbus verzorgt de lijndienst volgens een vaste dienstregeling van station Heeze naar Sterksel, Maarheeze, Someren-Heide, Someren, Someren-Eind, Nederweert en station Weert en vervolgens weer dezelfde route terug . De bussen rijden van 07.30 uur tot 18.30 uur verdeeld over drie diensten. Ze zoeken naar een vrijwilliger uit Maarheeze die de late diensten voor zijn rekening wil nemen. Interesse? Mail of bel naar Peter van Gansewinkel: peter.vangansewinkel@outlook.com of 06-12112862.

-Frans Offermans (06-23613898) is voor een huiskamerproject in Vitalis Wilgenhof in Eindhoven op zoek naar vrijwilligers. De huiskamer is open op woensdagochtenden van 09.30 tot 12.00 uur. Wie heeft interesse?

- Omloop der Kempen houdt op 20 en 21 mei een aantal wielerwedstrijden voor jong en oud. Daarvoor zoeken ze nog vrijwilligers die daarbij willen helpen. De start en finish is in Veldhoven Dorp, maar de topsporters rijden door de gehele Kempen en overal zijn handjes nodig. Interesse? Kijk op omloopderkempen.nl/vacatures.

- Vitalis Peppelrode in Eindhoven is op zoek naar vrijwilligers die in de weekenden willen ondersteunen bij de wedstrijden van PSV. Die worden op de eigen locatie via een groot scherm bekeken. Ze zoeken hulp bij het halen en brengen en het samen genieten van de wedstrijden van PSV onder het genot van een drankje en hapje. Heb je interesse? Neem even contact op met Judith Hovener via: j.hovener@vitalisgroep.nl of 06-10408787.

Gratis af te halen

-Wie heeft belangstelling voor deze twee lichtgrijs gemêleerde stoffen fauteuils (foto)? Die hebben een zithoogte van 42 cm en een zitdiepte van 50 cm. Ze mogen worden afgehaald bij J. van Gassel in Leende: 040-2061716 of jpgvangassel@hotmail.com.

-Een tuinliefhebber kan bij Maria Strijbosch in Asten (maria_strijbosch@ hotmail.com ) terecht om bij haar verschillende bloemen- en plantenboeken af te halen. Het seizoen staat weer bijna voor de deur, wie staat al te trappelen om de tuin aan te pakken?

- Bij Jan Smetsers in Bakel (06-45344250) staan een Kenwood stereo-ontvanger, type KR-A46, een Kenwood dubbel cassettedeck, type KX-W4020 en een HE DVD+R/RW videorecorder en - speler met afstandsbediening klaar om afgehaald te worden. Wie heeft interesse?

- Wie heeft er belangstelling voor zo’n 50 storen/niet storen labels? Die mogen worden afgehaald bij Jeanne van Kuijck in Valkenswaard: Jevaku50@kpnmail.nl.

- Bij de Eindhovense Marjan van der Made (06-10328822 of marjan_49@outlook.com) liggen ongeveer 80 stoeptegels klaar om afgehaald te worden.

- Wie kan een zo goed als nieuwe Auping bedspiraal gebruiken? De maat is 90 x 200 cm en zowel hoofd- als voeteneind zijn met de hand verstelbaar. Interesse? Neem even contact op met C. van Hoek in Eindhoven: 06-10615710 of carlavanhoek@hotmail.com.

- Helmonder Peter van Duppen (0492-546230) heeft na een verbouwing een raam van dubbel glas met ventilatierooster niet meer teruggeplaatst. De afmetingen zijn 72 cm breed, de hoogte van het glas is 132 cm, de totale hoogte 141,5 cm. Hij hoopt er iemand blij mee te kunnen maken.

-Bij Annemieke van der Beek in Middelbeers (Annemiekevdbeek@gmail.com) mag een witte eettafel (160 x 85 x 78 cm, l x b x h, foto) worden afgehaald. Wie wil die hebben?

-Huub ter Hart uit Luyksgestel (06-44126555 of huubterhart@gmail.com) gaat binnenkort verhuizen en heeft dan deze losstaande combimagnetron van het merk Brother over. Die werkt nog uitstekend. Wie heeft interesse?Daarnaast heeft hij heeft onlangs een sterker gehoorapparaat moeten aanschaffen en heeft nu twee sets gehoorapparaatjes over die nog prima werken. Een van het merk Beltone, het andere van Oticon. Voor beide merken zijn er ook nog wat batterijtjes bij. Wie (beginnende) gehoorproblemen heeft, mag ze bij hem komen afhalen.