Vraag & Aanbod: lezer Lia is haar horloge kwijt, Memory zoekt een trompettist en Annemieke geeft een eettafel weg

Verloren: een oorbel

K. Hoyer uit Eindhoven (06-12195821) is op dinsdag 24 januari in de Poeyersstraat in het Eindhovense stadsdeel Tongelre deze zilveren oorbel met drie zirkonia’s (foto) verloren. Deze oorbel heeft veel emotionele waarde. Heeft iemand die gevonden?

Trompettist

De trompetsectie van het Eindhovense amusementsorkest Memory is op zoek naar versterking in de vorm van een 3de trompettist(e). Het orkest speelt muziek uit de jaren 60, 70 en 80, overwegend popsongs, ballads en Latin. Interesse? Stuur voor meer informatie een mail naar Willeke de Vries via: info@memory-music.nl.

Metselstenen

Wie heeft metselstenen over voor binnenmuren, van kalkzand of poriso? J.Hakkens uit Eersel (hakkensvdaalst@upcmail.nl of 06-22948815) heeft zulke stenen voor een paar vierkante meter nodig en komt die graag ophalen.

Nog meer verloren

De Eindhovense Lia van Antwerpen (06-22940912 of liavan1@kpnmail.nl) is op woensdag 18 januari haar horloge verloren. Ze raakte het in de omgeving van de Heezerweg en de Kamperfoelielaan in Eindhoven kwijt. Het gaat om een vrij plat, rond goudkleurig klokje van hoogwaardig materiaal en heeft een goudkleurige flexibele band met kliksluiting. Ze erfde het van haar moeder en heeft om die reden veel emotionele waarde. Er is haar dan ook veel aan gelegen om het terug te vinden. Wie heeft het gevonden?

- Eindhovenaar Albert Verdonk (albert.verdonk@hetnet.nl) is op vrijdag 27 januari een zwarte muts met rode stippen verloren. Dat gebeurde aan de noordkant van winkelcentrum Woens XL, in de omgeving van Primera. Het was een cadeau van zijn overleden vrouw en hoopt daarom dat de vinder zich meldt.

Vrijwilligers

Voedselbank Eindhoven is op zoek naar vrachtwagenchauffeurs met rijbewijs C en C1 en vrijstelling van code 95 voor grote transporten en chauffeurs met rijbewijs BE voor de busjes. Die halen elke ochtend de producten op bij Albert Heijn en Jumbo filialen in Eindhoven op. Ook logistiek medewerkers zijn welkom. Ben je met pensioen of heb je hier tijd voor? Stuur je gegevens naarDiny van den Broek: vbevacatures@gmail.com.

Speelgoedautootjes

Wie heeft nog oude speelgoedautootjes waar niks meer mee gedaan wordt? Die kan er er Mimi van Deurzen uit Nuenen (06-23877414 of mimi.van.deurzen@onsbrabantnet) blij mee maken.

Schaaltje gezocht

Wie helpt Ben Noije (bennoije@home.nl) aan een ovaal vuurvast schaaltje (20 x 13 x 6 cm)? Het schaaltje dat hij zelf had en het meest gebruikte, is jammer genoeg gesneuveld. Heeft iemand er zo een die niet meer gebruikt wordt? Hij zou er blij mee zijn.

Beeldje

Wie verrast Jan van der Horst (orthensegeit@hotmail.com) met een beeldje van Janus en Bet?

Gebroken pandrager

Van het Bauknecht gasfornuis van Ad Verhoeven uit Tilburg (adcoverhoeven@hotmail.com) is een pandrager gebroken. Wie helpt hem aan een andere? De pootafstand 20,5 cm en de hoogte 5 cm.

Volledig scherm DMC Garen Vraag en Aanbod © privébezit

OV-kaart gevonden

Henri Bunnik (henribunnik@upcmail.nl) heeft op 25 januari een OV-chipkaart gevonden. Die staat op naam van mevrouw H. van Mierlo. Hij wil die graag aan haar teruggeven.

Borduurgaren

Anny van de Wetering (annyvandewetering@planet.nl) is bezig met het borduurpakket van De Muizenschoen, maar is nog niet halverwege en komt al garen tekort. Er zat te weinig garen bij. Het wordt geborduurd met DMC Mouline Special. Heeft iemand dit pakket nog liggen met eventuele restanten, of los DMC garen? Ze zou er geweldig mee geholpen zijn.

Handenarbeid

Handenarbeidclub Oude Toren in Eindhoven is een club waar kinderen van 6 tot en met 14 jaar kunnen knutselen wat ze zelf willen maken. Dat kan door te figuurzagen, timmeren, kleien, met Hama kralen te werken en nog veel meer, op maandagen of donderdagen van 18.45 tot 20.15 uur. De club is gevestigd in trefcentrum Oude Toren op Oudetorenstraat 6b in Eindhoven. Liever eerst meer informatie? Bel tijdens een clubavond naar: 040-2447948.

Deegrollers gezocht

G. van Bussel uit De Mortel (06-29455385) is voor woongemeenschap Zonnetij in Aarle-Rixtel op zoek naar deegrollers. Die willen ze gaan gebruiken bij een beweegactiviteit. In een straal van 10 km rondom Aarle-Rixtel komt ze die graag ophalen.

Golfplaten voor tomatenkas

Henk Schalen uit Geldrop (06-10845889) is op zoek naar licht doorlatende golfplaten voor zijn tomatenkas (360 x 160 cm) op zijn volkstuin. Wie heeft er nog iets liggen dat toch niet meer gebruikt wordt?

Volledig scherm Witte eettafel, gratis op te halen © Annemieke van der Beek

Gratis af te halen

-Bij Annemieke van der Beek in Middelbeers (Annemiekevdbeek@gmail.com) mag bovenstaande witte eettafel (160 x 85 x 78 cm, l x b x h, foto) worden afgehaald. Wie wil die hebben?

- Bij Sjef van Lieshout in Bergeijk (j.lieshout704@upcmail.nl of 0497-573756, na 09.00 uur) liggen de ingebonden jaargangen 1970, 1971, 1973, 1974 en 1975 van het blad Objectief klaar om afgehaald te worden. Daarin zijn de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar opgenomen. Wie heeft interesse?

- Wie heeft belangstelling voor de boeken ‘Joop ter Heul’ en ‘Marijke’? Die mogen worden afgehaald bij M. Bosch: mtibosch@gmail.com.

- Voor een verzamelaar van plastic pasjes ligt bij Ben Spijkers (b.spijkers@home.nl) een volle map met pasjes klaar om afgehaald te worden. Er zitten onder andere toegangskaarten, spaarkaarten, reclamekaarten, enkele telefoonkaarten en meer bij.

- Bij Adri van Tussenbroek-van Keulen in Den Bosch (adrivankeulen@hetnet.nl) mogen 7 jaargangen van het Brabantse tijdschrift Brabeau worden afgehaald. Misschien iets voor de leestafel in een zorginstelling, schrijft hij erbij.

- Yvonne van der Voort (yvonnevandervoort@home.nl) gaat verhuizen en is aan het opruimen. Ze heeft zo’n 45 kinderleesboekjes over de Tweede Wereldoorlog en nog veel andere lees- en stripboeken die de deur uit mogen. Wie wil die hebben?

- Wie is nog op zoek naar een pannenset? Leny van Beurden (lenyvanbeurden@gmail.com) heeft er een van het merk Gero Zilmeta die afgehaald mag worden. Ze wil er graag iemand een plezier mee doen.

- Wie heeft belangstelling voor doka-spullen uit de tijd van zwart-wit fotografie? Eindhovenaar Wim Bruens (06-23566263) heeft daarvoor onder andere nog filters, een Focusscope, een thermometer en een doka-lamp die afgehaald mogen worden.

- Bij P. de Bresser in Best (pwa.debresser@home.nl) mogen in totaal 240 grindtegels (60 x 40 cm) worden afgehaald. Wel voor 27 februari, zelf uit de grond halen en alles in een keer meenemen.