Vraag en aanbod: Lezer Rini zoekt een oude paspop en wie verrast Paul met carnavalsonderscheidingen?

Al jaren op zoek naar dat ene speciale kopje? Of wil u graag van uw oude stoeptegels af? Kan jullie nieuwe rockband muzikanten gebruiken? Of heeft u iets verloren of juist gevonden? In de rubriek Vraag&Aanbod van het ED helpen lezers elkaar!

Volledig scherm Deze fauteuil mag worden afgehaald. © R. Segers

Afhalen: een fauteuil

Deze ruim zittende fauteuil (foto), helemaal nog in goede staat, staat bij R. Segers in Veldhoven (mtm.segers@gmail.com) klaar om te worden afgehaald. Wie wil die hebben?

Carnavalsonderscheidingen

Wie maakt de verzameling carnavalsonderscheidingen van Eindhovenaar Paul Gulikers (06-25073395 of p.gulikers@upcmail.nl) compleet? Hij is nog op zoek naar de volgende onderscheidingen van de Stadsprins van Eindhoven: Bromoliejanus van 1964, Nicky le Maigre van 1966, Publicatius van 1971, Tolerantius van 1973, Achmure van 1975, Nicodemus van 1978, Focus van 1994, Decorador van 2018, Rogerio van 2020, Ludovieckus van 2021 en Kachelaan van 2023. Hij kan ook nog blij gemaakt worden met enkele onderscheidingen van de Federatie Eindhovens Carnaval (FEC): Lampegat, alles onder 1 hoedje van 1969, Beter laat dan nooit van 1973 en Millenius van 1999.

Mini’s

Wie verrast Ursula van Lierop uit Eindhoven (06-18388287) met de Lidl spaarzegels voor de zogenoemde mini’s? Ze zou er erg blij mee zijn.

Oude etalagepop

Rini van de Brand (0413-365648 of jori.ba@ziggo.nl) is voor de toneelclub in Veghel op zoek naar een oude etalage- of paspop. Het is niet erg als die kapot is. Eventueel zijn ze ook al geholpen met alleen de armen en benen en benen van zo’n pop. Wie helpt?

Dinerborden

Rens van Alphen (rensvanalphen@home.nl) is op zoek naar een of meer dinerborden van het merk Cor Unum, een ontworp van Zweitse Landsheer uit Den Bosch in de beginjaren 70. Helaas zijn er enkele borden gesneuveld en ze worden niet meer gemaakt. Hij komt die graag ophalen.

Afhalen

- J. Smit uit Geldrop (jannelies.smit@live.nl) heeft drie rieten stoeltjes die afgehaald mogen worden. Die zijn geschikt voor zowel binnen als buiten. Twee ervan zijn nog helemaal goed, de derde heeft een wat mindere plek in de zitting. Met kussens erin, die de liefhebber er ook bij krijgt, kun je er nog prima in zitten. Wie heeft interesse?

- Wie is nog op zoek naar vier witte kastplanken met de afmetingen 57,5 x 97 cm? Die liggen bij M.Bukkems in Someren (0493-494779 of martienenria.bukkems@gmail.com) klaar om te worden afgehaald.

Volledig scherm vena-askruisje © Nellie van Beers

Wie is dit askruisje kwijt?

Nellie van Beers (nellievanbeers@gmail.com) heeft op 5 februari dit zilveren (as)kruisje met kettinkje (foto) gevonden. Dat lag op de parkeerplaats bij Oirschot Vooruit aan de Drieterskuil in het dorp. Wie is het daar kwijtgeraakt?

Gregoriaanse zangers

Het Gregoriaans koor Sint Andries uit Nuenen zoekt versterking in de vorm van zangers die enigszins vertrouwd zijn met kerkelijke zang en het Gregoriaans in het bijzonder. Het koor zingt elke derde zondag van de maand in de H. Clemenskerk in het dorp. Belangstellenden zijn van harte welkom om een keer kennis te komen maken met het koor, bijvoorbeeld tijdens een repetitie in het parochiecentrum op Park 53 in Nuenen, steeds vanaf 10.30 uur op de twee woensdagochtenden voorafgaand aan de kerkdienst. Liever eerst meer informatie? Neem even contact op met P. van Overbruggen (p.vanoverbruggen@onsnet.nu of 040-2833744 of met P. Janssen (p.janssen-hollewijn@onsnet.nu of 040-2836744).

Gevonden

- Truusje Jonkers (06-12768595 of truusjejonkers@hotmail.com) heeft op donderdag 16 februari in Breugel een geel Pokémon kinderrugtasje met inhoud gevonden. Welk kind is dit daar kwijtgeraakt? Wie weet wat erin zit mag zich melden.

- Nuenenaar F.Jacobs (040-2833018 of ) heeft op woensdag 15 februari een sleutelring met daaraan twee sleutels gevonden. Hij vond die op de Bakelsedijk in Laarbeek en wil die graag teruggeven aan de eigenaar.

- Walther van Heeswijk (walther2047@gmail.com) heeft op woensdag 15 februari op de Weverstraat in Nuenen een naar eigen zeggen ‘luxe’ zonnebril gevonden. Wie is die kwijt?

Afhalen

- P. Smulders uit Eindhoven (040-2480326 of nelsmulders@hotmail.com) heeft nog een aantal buitenlandse telefoonkaarten liggen die afgehaald mogen worden Is er een verzamelaar die ze er een plezier mee kan doen?

- Wie heeft belangstelling voor een volle tas met handwerkbladen en andere knutselpatronen? Die mag worden afgehaald bij de Veldhovense T. Kool (040-2534176). Ze heeft ook nog boekjes over poppen maken en allerlei lapjes, onder andere kantjes, fluweel en teddy’s die de deur uit mogen. Ze wil er graag iemand een plezier mee doen.

