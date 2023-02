Vraag en aanbod: Lezeres Bo zoekt kunstbloemen en wie helpt José aan gordijnrunners?

Al jaren op zoek naar dat ene speciale kopje? Of wil u graag van uw oude stoeptegels af? Kan jullie nieuwe rockband muzikanten gebruiken? Of heeft u iets verloren of juist gevonden? In de rubriek Vraag&Aanbod van het ED helpen lezers elkaar!

Afhalen: een keukentafel

Wie heeft belangstelling voor deze wit geschilderde eikenhouten keukentafel (70 x 110 cm, foto)? Die mag worden afgehaald bij Theo Timmermans in Asten: theoennellie@hetnet.nl.

Vrijwilligers

- Humanitas biedt aandacht en ondersteuning van mens tot mens. Een van de activiteiten van Humanitas Eindhoven is het taal- en participatieproject ‘Meedoen in de Wijken’. Daarvoor zoeken ze vrijwilligers die mensen met een buitenlandse achtergrond willen helpen met de Nederlandse taal zodat zij mee kunnen doen, een sociaal netwerk kunnen opbouwen en er daardoor niet meer alleen voor staan. Je kunt een deelnemer fysiek of online met de Nederlandse taal helpen. Een taaltraject duurt een half jaar en is gericht op Nederlands in de praktijk. Interesse? A. Jansen heeft meer informatie: am.jansen@humanitas.nl.

- Met het mooie weer in aantocht gaan de bewoners van Vitalis Wissenhaeghe in Eindhoven graag weer eens wandelen. Hou je ook van wandelen en wil je een van hen meenemen? Neem contact op met vrijwilligerscoördinator Sophie Dekkers: s.dekkers01@vitalisgroep.nl.

Koffertje

De Valkenswaardse Berdien van Kuijk (fam.van.kuijk@kpnmail.nl of 06-53906044) is op zoek naar een koffertje van de Postcodeloterij. Wie heeft er een en gebruikt het nooit? In een straal van 20 km rondom Valkenswaard komt ze het graag ophalen.

Kunstbloemen

Bo Deeben uit Veldhoven (06-15210729 of bo.deeben@gmail.com) is op zoek naar allerlei kunstbloemen en -planten. Als de steel er bijvoorbeeld niet meer aan zit is dat helemaal niet erg. Ook daar is ze blij mee en komt de neppers graag ophalen.

Gordijnrunners

Wie helpt José Adriaans uit Nuenen (06-36212920) aan zo’n 25 oude gordijnrunners? Ze zou er goed mee geholpen zijn.

Volledig scherm Dit wiegje mag in Mierlo worden afgehaald. © Emmy van Grunsven

Afhalen

Bij Emmy van Grunsven in Mierlo (0492-662300 of emmy_en_frans@hotmail.com) mogen dit witte wiegje met gedraaide spijltjes en bekleding (foto) en een stel cognackleurige velours gordijnen in twee delen worden afgehaald. Daarvan zijn de afmetingen 265 cm hoog en 2 x 250 cm breed. Tenslotte heeft ze ook nog een aantal 2-rings ringbanden die de deur uit mogen. Wie kan die gebruiken?

Verloren

- Janny Korver (06-20209881 of jannykorver@gmail.com) is tijdens het carnaval in het centrum van Nuenen een dierbare gouden schakelarmband verloren. Ze is toen onder andere in de café’s Ons Dorp en Schafrath geweest. Heeft iemand die gevonden?

- Anke van den Nieuwenhof (06-47880009 of Ankevandennieuwenhof@gmail.com) is op carnavalsdinsdag haar portemonnee verloren. Ze raakte die kwijt tussen de Vrijstraat en het Wilhelminaplein in Eindhoven. Het gaat om een bruine portemonnee met Rabobank-pas, wat kleingeld en een paar munten van café Wilhelmina. De pas staat op naam van A M vd Nieuwenhof. Ze hoopt dat de vinder zich meldt.

Volledig scherm Ada Swinkels zoekt zulke gebaksbordjes © Ada Swinkels

Gebaksbordjes

De Helmondse Ada Swinkels (06-44998076) is op zoek naar deze gebaksbordjes (foto). Ze heeft die destijds bij het Kruidvat gekocht, maar kan ze inmiddels nergens meer vinden. Heeft iemand die voor haar of weet waar die nog wel verkrijgbaar zijn? Ze kan overigens ook blij gemaakt worden met andere grappige gebaksbordjes.

60+ gym

In de gymnastiekgroep Gestel 60+ tot 80+ in Eindhoven is weer plaats voor nieuwe leden. Ouderen kunnen daar gymnastieken op hun eigen niveau. De groep gymt elke dinsdag van 10.15 tot 11.15 uur aan de Hoogstraat 297 in Eindhoven, naast de Lambertuskerk. Bel of mail voor meer informatie even naar Ellen Raijmakers: 06-14189051 of ellen.raijmakers@gmail.com.

Vrijwilligers

Vitalis Kortonjo in Eindhoven is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in de ontmoetingsruimte, ’s ochtends vanaf 09.30 uur tijdens het koffieuurtje en om 12.00 uur bij het eetpunt. Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Frans Offermans: 06-23613898.

Afhalen

- Wie is nog op zoek naar spaarzegels van supermarkt Jumbo voor een voetbal van PSV of bestekzegels? Bij A. Schutjes in Son en Breugel (06-23514547) liggen er verschillende klaar om afgehaald te worden.

- Bij H. van de Ven in Valkenswaard (hpcvandeven@onsbrabantnet.nl of 06-30908795) staat een compleet houten eenpersoons bed klaar om te worden afgehaald. Wie heeft interesse?

- Bij J. Bergers in Nuenen (06-10462318) mogen een boorstandaard en een schaafhulpstuk worden afgehaald.

Volledig scherm Deze jas is op de Kleine Berg in Eindhoven gevonden. © F. Hoeks

Gevonden

F. Hoeks uit Valkenswaard (06-10497380 of franshoeks56@gmail.com) heeft op vrijdagavond 10 februari deze jas (foto) gevonden. Hij vond die op de Kleine Berg in Eindhoven. Wie is die kwijt?

Voetbalplaatjes

De Jumbo in Geldrop geeft momenteel voetbalplaatjes van voetbalvereniging Braakhuizen uit. De zoon en kleinzoon van Everdine te Dorsthorst uit Heeze (dietje53@hotmail.com of 06-10788195) zijn allebei lid van deze club en zouden allebei graag een compleet verzamelalbum willen hebben. Er zijn dus veel plaatjes nodig. Wie spaart met haar mee? Ze komt die graag ophalen.

Grote flessen

Herman Ritter uit de Weebosch in Bergeijk (herman.ritter@gmail.com) is voor zijn clubje wijn- en drankmakers op zoek naar enkele grote glazen flessen van 25 à 30 liter om te gebruiken voor het gistingsproces. Wie heeft zulke flessen en gebruikt ze niet meer? Die zou er hen een groot plezier mee kunnen doen. Ze komen ze graag ophalen.

Reisgids Wales

A. Puts uit Waalre (adputs@email.com) is op zoek naar een reisgids over Wales. Wie heeft er nog een en heeft die niet meer nodig?

Muurkunst Utrecht

Wie helpt Wim Velders (veld0062@planet.nl) aan het boek ‘Muurkunst in Utrecht van auteur Joost van Waert? Deze oud-Utrechtenaar zou er blij mee zijn. Hij vergoedt eventuele verzendkosten.

Loeplamp

Elly van Belkum (ellyvanbelkum@gmail.com) is op zoek naar een tafelloeplamp op voet. Een lamp met tafelklem is ongeschikt omdat ze een heel dik tafelblad heeft.

Afhalen

- Bij M. van Hoek in het Belgische Achel (miekevanhoek@skynet.bemogen twee ski-sets worden afgehaald. Het gaat om een paar damesski’s van het merk Salomon Sky (180 cm) inclusief stokken, een opbergzak en Salomon schoenen in maat 38/39, eveneens met opbergzak. Ook een paar Blizzard herenski’s (195 cm) met stokken, Salomon schoenen in maat 41/42, ook met opbergzak, en twee ski/sneeuwbrillen mogen weg. Ze wil er graag iemand een plezier mee doen.

- Wie kan een houten magazijnrek met 21 lades en vakverdeling (215 x 104 x 40 cm, h x b x d) gebruiken? Bij R. Willems in Nuenen (06-27391704 of gerardwillems@icloud.com) staat er een klaar om afgehaald te worden.

Volledig scherm Wie is deze fietstas verloren? © Jos Govers

Gevonden: een fietstas

Jos Govers uit Someren (josgovers@hotmail.com of 06-33896039) heeft op vrijdagmiddag 17 februari in het Slievenpark in Someren-Noord deze dubbele fietstas van het merk Sundvall (foto) gevonden. Die lag daar achter een paar struiken. Wie weet wat er in de tassen zit, mag contact opnemen.

Zangers

De Southern Comfort Barber Mates uit Eindhoven zijn op zoek naar nieuwe zangers. Dit mannenkoor zingt vierstemmig a capella en bestaat al 35 jaar. Ze hebben een breed repertoire dat varieert van The Mamas and the Papas, Elvis en John Denver tot Rob de Nijs en Guus Meeuwis, veelal Engelstalig en ook wat Nederlandstalig dus. Naast het echte barbershopwerk komen ook mooie popklassiekers aan bod. Momenteel oefenen ze een medley van The Mamas and the Papas dat uit vier nummers bestaat. De barber mates zoeken versterking in alle stemmen, maar vooral bij de tenors, baritons en de bassen. Belangstellenden zijn welkom om eens een kijkje te komen nemen tijdens een repetitie, steevast op woensdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in wijkcentrum Blixems op Ouverture 2 in Eindhoven. Liever eerst meer informatie? Mail of bel Jan Theeuwes: jantheeuwes2@gmail.com of 06-15325097.

Burda en Knip

Wie verrast Mariet Straver uit Veldhoven (m.straver3@gmail.com) met wat oude uitgaven van de handwerkbladen Burda en Knip? Ze zou er erg blij mee zijn.

Donatiebox

De Nuenense Pauline Ritmeester (06-11115497 of paulineritmeester@gmail.com) is voor een inzamelactie op zoek naar een doorzichtige donatiebox met slot. Wie heeft er nog een die niet meer gebruikt wordt? Ze zou er goed mee geholpen zijn.

Afhalen

Volledig scherm Wie kan deze kastjes gebruiken? © B. van Aalst

- Eindhovenaar B. van Aalst (billvanaalst@hotmail.com) heeft twee beukenhouten kastjes (foto) die afgehaald mogen worden. Die hebben de afmetingen 80 x 60 x 48 cm , b x h x d. Wie kan hij er een plezier mee doen?

- Bij H. Lanters in Aalst-Waalre (06-23381247) liggen in totaal 317 PSV tijdschriften uit de periode 1973 tot en met 1999 klaar om afgehaald te worden. Het gaat om uitgaven van de PSV-er, PSV Voetbal, PSV Supporter en PSV Inside. Welke voetballiefhebber kan hij er een plezier mee doen?

Volledig scherm Deze fauteuil mag worden afgehaald. © R. Segers

Afhalen: een fauteuil

Deze ruim zittende fauteuil (foto), helemaal nog in goede staat, staat bij R. Segers in Veldhoven (mtm.segers@gmail.com) klaar om te worden afgehaald. Wie wil die hebben?

Carnavalsonderscheidingen

Wie maakt de verzameling carnavalsonderscheidingen van Eindhovenaar Paul Gulikers (06-25073395 of p.gulikers@upcmail.nl) compleet? Hij is nog op zoek naar de volgende onderscheidingen van de Stadsprins van Eindhoven: Bromoliejanus van 1964, Nicky le Maigre van 1966, Publicatius van 1971, Tolerantius van 1973, Achmure van 1975, Nicodemus van 1978, Focus van 1994, Decorador van 2018, Rogerio van 2020, Ludovieckus van 2021 en Kachelaan van 2023. Hij kan ook nog blij gemaakt worden met enkele onderscheidingen van de Federatie Eindhovens Carnaval (FEC): Lampegat, alles onder 1 hoedje van 1969, Beter laat dan nooit van 1973 en Millenius van 1999.

Mini’s

Wie verrast Ursula van Lierop uit Eindhoven (06-18388287) met de Lidl spaarzegels voor de zogenoemde mini’s? Ze zou er erg blij mee zijn.

Oude etalagepop

Rini van de Brand (0413-365648 of jori.ba@ziggo.nl) is voor de toneelclub in Veghel op zoek naar een oude etalage- of paspop. Het is niet erg als die kapot is. Eventueel zijn ze ook al geholpen met alleen de armen en benen en benen van zo’n pop. Wie helpt?

Dinerborden

Rens van Alphen (rensvanalphen@home.nl) is op zoek naar een of meer dinerborden van het merk Cor Unum, een ontworp van Zweitse Landsheer uit Den Bosch in de beginjaren 70. Helaas zijn er enkele borden gesneuveld en ze worden niet meer gemaakt. Hij komt die graag ophalen.

Afhalen

- J. Smit uit Geldrop (jannelies.smit@live.nl) heeft drie rieten stoeltjes die afgehaald mogen worden. Die zijn geschikt voor zowel binnen als buiten. Twee ervan zijn nog helemaal goed, de derde heeft een wat mindere plek in de zitting. Met kussens erin, die de liefhebber er ook bij krijgt, kun je er nog prima in zitten. Wie heeft interesse?

- Wie is nog op zoek naar vier witte kastplanken met de afmetingen 57,5 x 97 cm? Die liggen bij M.Bukkems in Someren (0493-494779 of martienenria.bukkems@gmail.com) klaar om te worden afgehaald.

Volledig scherm vena-askruisje © Nellie van Beers

Wie is dit askruisje kwijt?

Nellie van Beers (nellievanbeers@gmail.com) heeft op 5 februari dit zilveren (as)kruisje met kettinkje (foto) gevonden. Dat lag op de parkeerplaats bij Oirschot Vooruit aan de Drieterskuil in het dorp. Wie is het daar kwijtgeraakt?

Gregoriaanse zangers

Het Gregoriaans koor Sint Andries uit Nuenen zoekt versterking in de vorm van zangers die enigszins vertrouwd zijn met kerkelijke zang en het Gregoriaans in het bijzonder. Het koor zingt elke derde zondag van de maand in de H. Clemenskerk in het dorp. Belangstellenden zijn van harte welkom om een keer kennis te komen maken met het koor, bijvoorbeeld tijdens een repetitie in het parochiecentrum op Park 53 in Nuenen, steeds vanaf 10.30 uur op de twee woensdagochtenden voorafgaand aan de kerkdienst. Liever eerst meer informatie? Neem even contact op met P. van Overbruggen (p.vanoverbruggen@onsnet.nu of 040-2833744 of met P. Janssen (p.janssen-hollewijn@onsnet.nu of 040-2836744).

Gevonden

- Truusje Jonkers (06-12768595 of truusjejonkers@hotmail.com) heeft op donderdag 16 februari in Breugel een geel Pokémon kinderrugtasje met inhoud gevonden. Welk kind is dit daar kwijtgeraakt? Wie weet wat erin zit mag zich melden.

- Nuenenaar F.Jacobs (040-2833018 of ) heeft op woensdag 15 februari een sleutelring met daaraan twee sleutels gevonden. Hij vond die op de Bakelsedijk in Laarbeek en wil die graag teruggeven aan de eigenaar.

- Walther van Heeswijk (walther2047@gmail.com) heeft op woensdag 15 februari op de Weverstraat in Nuenen een naar eigen zeggen ‘luxe’ zonnebril gevonden. Wie is die kwijt?

Afhalen

- P. Smulders uit Eindhoven (040-2480326 of nelsmulders@hotmail.com) heeft nog een aantal buitenlandse telefoonkaarten liggen die afgehaald mogen worden Is er een verzamelaar die ze er een plezier mee kan doen?

- Wie heeft belangstelling voor een volle tas met handwerkbladen en andere knutselpatronen? Die mag worden afgehaald bij de Veldhovense T. Kool (040-2534176). Ze heeft ook nog boekjes over poppen maken en allerlei lapjes, onder andere kantjes, fluweel en teddy’s die de deur uit mogen. Ze wil er graag iemand een plezier mee doen.

