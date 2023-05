Vraag en aanbod: Marianne zoekt een schoolbord en bij Ad mogen wandtegels worden afgehaald

‘Groep vluchtelin­gen loopt over van onbenut talent voor regio Eindhoven-Hel­mond’

Steeds meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) stromen succesvol door naar een baan. Maar het zijn er nog altijd niet genoeg, vindt minister Karien van Gennip. Deze week in onze rubriek de Drie Wijzen van het Zuidoosten: hoe is de situatie volgens deskundigen in onze regio en wat kan beter?