Vraag en Aanbod: Marij zoekt oude walnoten en bij Piet mag een vloerkleed worden afgehaald

Binnen jaar derde directeur bij geplaagd Plusteam voor gezinnen in problemen in Gel­drop-Mier­lo en Waalre

GELDROP-MIERLO/WAALRE - Het gemeentelijke Plusteam dat in Geldrop-Mierlo en Waalre gezinnen met problemen helpt en begeleidt, heeft weer een nieuwe directeur. De vorige directeur (benoemd in september 2022) blijkt niet meer in dienst. Zij is vervangen door een interim-directeur.