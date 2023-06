Vraag en Aanbod: Museum Bevrijdende vleugels zoekt vrijwilligers, en wie mist een OV-chipkaart?

Lekker hard pianospe­len zonder burenruzie: het kan met de ‘silent piano’

EINDHOVEN - Wat is de oplossing voor pianisten met klagende buren? Broer en zus Van Hoorn verkopen piano's in Eindhoven en zorgen dat de concertvleugels in het plaatselijke Muziekgebouw perfect gestemd zijn. Zij zien dat de ‘silent piano’ in opkomst is.