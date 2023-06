Vraag en Aanbod: Wie komt de tuinset van Huub ophalen en Corine zoekt een krultang

Fiets komt onder vrachtwa­gen terecht in Eindhoven, slachtof­fer lichtge­wond naar ziekenhuis

EINDHOVEN - Een fiets van een man is vrijdagavond onder een vrachtwagen terechtgekomen in Eindhoven. Het slachtoffer stak de weg over bij de Bruggelaan, maar werd geraakt door de truck. De man is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.