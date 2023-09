Vraag om steun voor slachtoffers aardbeving in Marokko

huisarts vertelt Bij de tweede poging gaat het mis: er klinkt een krakend geluid en zijn hand gaat naar zijn onderrug

Voor onze rubriek Huisarts Vertelt schrijft Rutger Verhoeff wekelijks over patiënten die hem raken. De heer Post laat geen moment onbenut om het over zijn uitmuntende ‘physical and mental skills’ te hebben.