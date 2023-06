Vraagtekens bij wéér een groot financieel overschot in Veldhoven: ‘Had dit niet voorspeld kunnen worden?’

In plaats van PSV heeft Stijn Spierings nu de Franse euro's én een harde garantie van Lens in het oog

PSV was de afgelopen weken in de markt voor de 27-jarige middenvelder Stijn Spierings, maar hij maakt normaal gesproken een andere keuze dan voetballen in het Philips Stadion. In plaats van een avontuur in Eindhoven lijkt het nu een contract bij het Franse Lens te worden, dat van Spierings een grootverdiener kan maken.