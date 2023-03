Vrachtwagen met pech staat stil op A67 bij Geldrop, rijstrook dicht en grote vertraging

PSV slaat belangrij­ke slag en houdt Van Aanholt via deze construc­tie langer aan boord

PSV heeft een akkoord bereikt met Patrick van Aanholt en Galatasaray over een langer verblijf van de linksback in Eindhoven. Oorspronkelijk was hij tot het eind van dit seizoen gehuurd, maar de afspraak is nu dat hij ook volgend seizoen op huurbasis de kleuren van PSV draagt, zo bevestigt de club.