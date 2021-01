Vrijgesproken advocate van Eindhovens gokimperium aast op tonnen schadevergoeding van justitie

Eindhoven wil ‘elke eurocent’ van de schade terug van vandalen

26 januari EINDHOVEN - Eindhoven gaat elke eurocent van de schade die zondag is aangericht in de stad opeisen bij de verdachten die aangehouden zijn en nog opgespoord worden. ,,We willen elke eurocent terug hebben van de vandalen die onze stad aan diggelen hebben geslagen’’, kondigde burgemeester John Jorritsma dinsdagavond aan in de gemeenteraad.