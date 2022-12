Vrijwilligers van DAF Museum krijgen onderscheiding

Verlich­ting in orde of met een ‘thuisko­mer­tje’ naar huis? Politie contro­leert bij Eindhoven­se school

EINDHOVEN - Het is even schrikken als je de politiefuik inrijdt op de vroege maandagmorgen als je bij school aankomt. Het is tijd voor de Fietslichtcampagne van SintLucas. Wijkagenten controleren of de fietsverlichting van de studenten werkt

