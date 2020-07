Vroege vogel met mes overvalt Eindhovense BP-pomp

Zomerserie Het eetstraat­je op Trudoplein is klein maar fijn

30 juli EINDHOVEN - Zes kramen. Dat is de donderdagmarkt waar stadsdeel Strijp het mee moet doen. Toch weet de buurt de vaste kramen op het Sint Trudoplein goed te vinden. Want zo’n kleine markt heeft stiekem best wat voordelen.