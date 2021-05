Vrouw (19) lastiggevallen door jonge mannen in bus van Eindhoven naar Gemert: ‘Niemand die hielp’

Eindho­vense lichtman van Songfesti­val stond als 15-jarige in Gemert al achter de knoppen

24 mei EINDHOVEN/GEMERT - Als 15-jarige jongen stond ie in De Bunker in Gemert achter de knoppen van het licht en het geluid. Dat is bijna een kwart eeuw geleden. Afgelopen zaterdag was André Beekmans een van de mensen achter de spetterende en fonkelende lichtshow tijdens het Eurovisie Songfestival.