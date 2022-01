Vrouw (57) overleden bij ernstig ongeluk op snelweg bij Eindhoven, twee andere slachtoffers naar ziekenhuis

Publiek kan meeschilde­ren aan ‘de Nachtwacht voor iedereen’

Meeschilderen aan de Nachtwacht op ware grootte? Vanaf woensdag 2 februari kan dat in Eindhoven. De tv-serie Het Geheim van de Meester van AVROTROS wil Nederlanders laten ervaren hoe het is om de Nachtwacht te schilderen. De helft van het schilderij, verdeeld over drie doeken, wordt in Eindhoven gemaakt, de andere helft in Leiden. Voorbijgangers kunnen aan de slag met verf en kwast. Uiteindelijk worden de zes delen samengevoegd tot ‘de Nachtwacht door iedereen’. In de serie probeert een team van vier experts te ontrafelen hoe de meester, Rembrandt, zelf te werk ging met een reconstructie van De Nachtwacht op ware grootte. Wethouder Monique List opent de ‘exposurebox’ met de drie doeken die door het publiek beschilderd mogen worden op woensdag om 13 uur op het 18 Septemberplein.

27 januari