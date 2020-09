Vrouw die zeven Eindhovense stadsbussen beschoot gaat nu al naar kliniek

Haar advocaat Bart Kurvers vroeg schorsing van het voorarrest. Niet om haar (30) op vrije voeten te krijgen, maar om een broodnodige behandeling alvast te kunnen laten starten. Er werd al gezocht naar een vrije plek en die is gevonden. De rechtbank ging meteen akkoord. Een covid-verdenking leek even roet in het eten te gooien, maar een test kwam negatief terug en dus gaat alles door.

Ruiten aan diggelen

Er was flinke paniek in maart in Eindhoven toen in de vooravond van maart op diverse plekken in de stads ruiten van bussen aan diggelen vlogen. Dat gebeurde op de Huizingalaan, Mathildelaan, Kastanjelaan, Boutenslaan en de Breitnerlaan. Hoewel niet meteen duidelijk was dat ze waren beschoten riep Hermes na de zevende melding alle bussen terug naar de remise.