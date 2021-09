Vrouw moet onderbeen missen na vreselijke crash met 130 per uur, verdachte blijkt al maanden spoorloos

Dick Schuurman werd economisch dakloos: 'Ik bleef koppig vechten tot aan mijn faillisse­ment’

20 september EINDHOVEN - Je bent niet verslaafd, zorgbehoevend of psychisch in de war, maar raakt door een scheiding of faillissement van je eigen zaak toch dakloos. De krappe woningmarkt maakt het vinden van een woning vrijwel onmogelijk. Het overkomt een steeds groter wordende groep mensen, ook wel economisch daklozen genoemd. Dick Schuurman (49), ex-uitbater van Kaffee De Groot uit Eindhoven was een van hen.