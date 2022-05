Vrouwelijke techpioniers bijeen tijdens Female Tech Heroes op High Tech Campus

EINDHOVEN - In de ruimte, de Europese politiek, in de zorg, fotonica of in de metaverse. Dat vrouwen net zo goed hun ‘mannetje staan’ in de techniek, wordt op dinsdag 14 juni belicht tijdens de Female Tech Heroes conferentie op de High Tech Campus in Eindhoven.

Na de online editie van vorig jaar, is er tijdens de Female Tech Heroes conferentie dit jaar weer plek voor ruim 300 deelnemers op de High Tech Campus.

Quote Ons doel: meer vrouwen en diversi­teit in de techsector.” Ingelou Stol, Oprichter Female Tech Heroes

Tot vreugde van Ingelou Stol, oprichter van Female Tech Heroes. ,,De sfeer op deze events is bijzonder”, vertelt Stol. ,,We hebben allemaal hetzelfde doel: meer vrouwen en diversiteit in de techsector. En dat voel je. Tijdens de conferentie is er weer volop ruimte om elkaar te inspireren, kennis te delen en te netwerken.”

Na voormalige EU-commissaris Neelie Kroes in 2019 en vorig jaar astronaut Mindy Howard, betreedt cardioloog Angela Maas als ambassadeur van de derde editie het podium. Maas zet zich al jaren in voor kennis over en behandeling van het vrouwenhart. Ze was een van de eersten in Europa die onderzocht hoe hartziekten bij vrouwen zich anders voordoen dan bij mannen. Het werd haar levenswerk en ze bouwde een groot internationaal netwerk op. Eind april nam Maas (65) afscheid bij het Radboudumc maar ze blijft zich inzetten voor de gezondheid van vrouwen.

Ook een pionier is Nazanin Shafiee van het Eindhovense bedrijf SMART Photonics, producent van chips die data versturen via licht in plaats van elektriciteit. Nazanin is een technologieliefhebber en verhalenverteller. In haar carrière werkte ze aan producten voor de gezondheidszorg (medische implantaten), auto-industrie en ruimtevaart.

Bijzonder ook is volgens Stol de inbreng van spreker Bei Wang die een start-up heeft in de metaverse. Een digitale wereld die parallel loopt aan de gewone wereld. Mensen maken gebruik van gepersonaliseerde afbeeldingen, zogeheten ‘avatars’. Stol: ,,Met virtual reality zullen deze twee werelden gaan samenvloeien en kunnen onze avatars elkaar in de metaverse ontmoeten. Je ziet dat merken daar ook al op inspelen. “

Behalve sprekers van Philips en Dell, zijn er ook workshops van ASML, HighTechXL en NXP. De conferentie is gratis.

