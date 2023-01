Vuurwerkschade lijkt mee te vallen, wel flinke strop voor Eindhovense Catharinakerk en scooterbedrijf

Poging tot inbraak op begraaf­plaats Oude Landen

NUENEN – In de nacht van 2 op 3 januari is geprobeerd in te breken in het gebouwtje dat staat op begraafplaats Oude Landen aan de Beekstraat. Het is de inbrekers niet gelukt om binnen te komen en er is uiteindelijk niets weggehaald. Wel is er flinke schade omdat het hang- en sluitwerk deels is vernield.

3 januari