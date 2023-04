Waakhond VS uit zorgen over al te rooskleurige verwachtingen voor terugroepactie Philips

Column Nóg zo’n afzichte­lij­ke bak in de tuin; zijn ze gek geworden bij de gemeente?

Goed, ik ga u nu lastigvallen met een stads luxeprobleem dat op wereldschaal van generlei belang is. Maar het zit me hoog, dus ik moet het even van me af schrijven. Wij hebben namelijk, zoals veel mensen in de stad, een kleine tuin. Een postzegeltje is het. Met een minuscuul bloemenperkje, een bescheiden loungebank, een eettafel waar wij net met ons gezin aan kunnen zitten en een schuurtje waar naast onze fietsen amper iets in past.