Waalre gaat stickers plakken, en leert daarmee veel over een eeuw Aalst en Waalre

Ook een snufje Glow in Gel­drop-Mier­lo, Oirschot, Waalre en Best dit jaar

EINDHOVEN - Het Eindhovense lichtfestival Glow zet dit jaar ook vier gebouwen in omliggende gemeenten in de spotlights. Markante gebouwen in Geldrop-Mierlo, Oirschot, Waalre en Best worden aangelicht. Projecties die ook samen komen op de Eindhovense Catharinakerk.