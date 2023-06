Waarom bij PSV bijna iedereen een beetje van Érick Gutiérrez is gaan houden (en Chivas hem koopt)

column De keren dat ik naar het aanrecht ben gesommeerd of een verkrach­ting werd toegewenst, zijn niet op één hand te tellen

Debby Gerritsen schrijft iedere woensdag over wat haar bezighoudt. Deze week: ondanks de bizarre cijfers wordt fataal geweld tegen vrouwen in Nederland weinig serieus genomen. Het begint al met misselijkmakende opmerkingen die we gewoon ‘niet te serieus moeten nemen’. Dat moeten we juist wél. Ze zijn onderdeel van een systeem waarin vrouwenhaat kan blijven bestaan.