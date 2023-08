Waarom een man in Eindhoven een hond de grond in trapt blijft onduidelijk, ‘We zitten met hem in onze maag’

8861 bestelau­to's, meer dan tweehon­derd ongelukken: kans op ongeval met bestelauto in Eindhoven hoogste van heel Noord-Bra­bant

Nederland telt voor het eerst meer dan een miljoen bestelauto's op naam van bedrijven, en 8861 daarvan staan geregistreerd in Eindhoven — relatief minder dan gemiddeld in de provincie Noord-Brabant. Ondertussen is bij één op de tien ongevallen in de gemeente een bestelwagen betrokken.