Waarom PSV de clausule van Paris Saint-Germain helemaal niet vreest en denkt dat Xavi Simons langer blijft

Muzikaal vechtsport­the­a­ter van Afslag Eindhoven: opboksen tegen de harde wereld

EINDHOVEN - Na een carnavalsvoorstelling is Afslag Eindhoven terug met ‘Alleen met de goden’, ‘kickboksmuziektheater’ naar de bestseller van Alex Boogers. Op locatie in het Veemgebouw op Strijp-S, vanaf 16 maart. ,,Zolang een mens in zijn eigen kracht gelooft, kan hij veel ellende overwinnen.”