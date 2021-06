Wanbetaler, slachtoffer of allebei? Gezin staat na jarenlange terreur door buurman nu zelf op straat

Miljoenen­over­schot of niet, woonlasten van Eindho­venaar stijgen volgend jaar met paar tientjes

10 juni EINDHOVEN - Het krachtige financiële herstel van de gemeente Eindhoven met een historisch overschot van ruim 43 miljoen euro in 2020 gaat inwoners volgend jaar geen financieel voordeel opleveren. De coalitie van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA houdt vast aan de koers die drie jaar geleden in crisistijd is bepaald. De woonlasten in Eindhoven stijgen volgend jaar met 5,4 procent. Voor een gemiddeld huishouden komt dat neer op ruim vier tientjes extra.