Wandelend genieten van de bossen en hei rondom Stratum

EINDHOVEN - Nog twee keer de veters strak aantrekken en dan is de medaille in zicht. De wandelaars zitten donderdagavond op de helft van de zesde editie van de Stratumse avondvierdaagse (SA4D).

Klokslag half zeven gaat de poort open voor de eerste ‘massasprint’. De meeste deelnemers van de Stratumse avondvierdaagse vertrekken zo vroeg mogelijk van het verzamelpunt bij Trefpunt ’t Akkertje met hun eerste controlestempel. Het wandelweer kan niet beter; droog en niet te warm.

Makkie

Olivier (9) en Noud (9) lopen met een grote groep kinderen van de basisschool De Klimboom. Het is een makkie voor de heren; vier avonden vijf kilometer wandelen. Noud: ,,Het gaat heel goed, ik heb geen voorbereidingen nodig hoor. Olivier heeft voor de zekerheid twee flesjes drinken meegenomen voor onderweg. Ellen Muskens, één van de ouders, vertelt dat ze de afstand goed te doen is. ,,De route rennen ze zelfs in delen.

De avondvierdaagse is voor jong en oud, maar de schooljeugd is ruim in de meerderheid. Een kleine 500 deelnemers telt deze zesde editie. Toch een drie- tot vierhonderd minder dan de laatst keer, twee jaar geleden. ,,Een aantal scholen heeft zich dit jaar niet ingeschreven en dat scheelt veelt. De deelnemers komen dit jaar voornamelijk uit Stratum ”, legt René Kinderdijk uit, voorzitter SA4D.

Vriendinnengroep

Carice (10), Annabel (9) en Jolijn (9) zijn een vriendinnengroep van school. Ze hebben er vanavond weer zin in. ,,Het is leuk en gezellig”, zegt Jolijn. Ze nemen hun mama’s en papa’s op sleeptouw mee. ,,Al kletsend en snoep etend zit de wandeling er zo op”, zegt de moeder van Annabel lachend.

Hanneke en Ronald Boele, de ouders van Jolijn, lopen graag mee. ,,Het is lekker lopen in een mooie omgeving. En nu de kinderen ouder zijn, is het makkelijk te doen. ,,Toen ze kleiner waren, moesten ze eerder gaan slapen, op tijd eten en eerder opgehaald worden van de naschoolse opvang”, vult Hanneke aan. Een tip die de moeder van Annabel nog heeft is: ,,Trek makkelijke schoenen aan en van tevoren plassen.”

Laagdrempelig

Om deelname aan SA4D laagdrempelig te houden, wordt een kleine bijdrage van 2,50 euro gevraagd. Iedereen moet meekunnen lopen, is het motto. ,,We richten ons vooral op de kinderen. Vandaar ook de keuze uit één route van vijf kilometer”, zegt Kinderdijk. Drie maanden van tevoren lopen mensen van de organisatie de routes en controleren of alles klopt en de paden er nog liggen.

,,Maar het zijn altijd mooie routes, hier in de contreien”, zegt wandelaar Bert Schild. Hij loopt voor de zesde keer mee. ,,Ik wandel graag en veel. Afgelopen week heb ik nog veertig kilometer gelopen. Dus vanavond is een makkie. Ik loop de SA4D, altijd met mijn dochter en de kleinkinderen en ga straks nog even mee naar huis voor een bakje koffie.”

Controlepost

Halverwege de route is een controlepost. De stappers krijgen een gezonde snack en een tweede stempel. De derde stempel ontvangen ze bij terugkomst bij ’t Akkertje. Alleen degene met alle twaalf de stempels krijgen vrijdagavond een medaille. ,,En die medaille is de klapper, daar doen ze het voor” zegt Vonne van Gestel. Ze loopt met haar gezin en drie kids.

Tegen 19.00 roept Kinderdijk: ,,Let op de tijd”. De laatste wandelaars vertrekken en twee vrijwilligers lopen als laatste de route. Zij halen de pijlen van de routeaanduiding weg en checken of de wandelaars afval hebben achtergelaten. Kinderdijk: ,,We laten geen rommel achter, we zorgen dat alles netjes is.”