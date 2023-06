Wandeling door groene stadshart Helmond

Wie zat er achter de kassa van de Edah in Heeze? Supermarkt opende eind jaren 80 de deuren

HEEZE - Eind jaren 80 opende Edah een filiaal aan de Kapelstraat in Heeze. Burgemeester Henk Bosman was aanwezig net als de dochter van exploitant Heutz. Wie heeft er nog gewerkt of kwam er graag winkelen? Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl.