Warme herinneringen aan de ‘tiet van Strijp’: ‘Evoluon was een magische plek waar alles mocht en kon’

Verduurza­men gaat stroef als iedereen een mening heeft; gemeente Eindhoven gaat Verenigin­gen van Eigenaren helpen

EINDHOVEN - Liefst 25.000 woningen in Eindhoven zijn in eigendom bij leden van een Vereniging van Eigenaren. Het verduurzamen van deze woningen is vanwege alle verschillende belangen vaak een moeizaam proces. De gemeente Eindhoven gaat daarom hulp bieden.

21 september