Wat begon met het stelen van drie blikjes eindigde in negen jaar cel: ‘Maatschappij moet tegen u beschermd worden’

In Herinnering Eindho­venaar Jef Konings (73) was nooit boos of verbitterd, ondanks zijn ziekte

EINDHOVEN - Jef Konings was een echte Eindhovenaar. Alles wat bij deze stad hoorde - Philips, PSV, noem het maar op - hoorde ook bij Jef. Hij genoot van zijn werk en van zijn leven, maar had met zijn gezondheid helaas veel pech. Hij stierf in februari van dit jaar aan de gevolgen van Parkinson. Jef werd 73 jaar.

2 oktober