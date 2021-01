Wat gaat de samenleving merken van de leerachterstand: ‘Kinderen leren via thuisonderwijs vrijwel niets’

Instorting dreigt voor appartemen­ten in Cathari­nastraat Eindhoven, sloop start komend voor­jaar

22 januari EINDHOVEN - De sloopkogel gaat dit voorjaar in 28 appartementen aan de Catharinastraat in Eindhoven. Ze zijn in zo'n slechte staat dat instorting dreigt, en sloop de enige optie is. Volgend jaar moet er nieuwbouw komen op de plek in De Bergen, vlakbij het stadscentrum.