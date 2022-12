Waterschapsbelasting gaat omhoog, maar enorme stijging blijft uit: ‘Flink winst gemaakt met eigen gas’

Meerdere reizigers missen vlucht door ‘chaos’ op Eindhoven Airport vanwege ziek personeel

EINDHOVEN - Het is zondagavond erg onrustig geworden op Eindhoven Airport. Volgens een reiziger was het een grote chaos in de hal en werd het grimmig bij de beveiliging. Een woordvoerder van het vliegveld bevestigt dat het veel drukker was dan normaal door ziek personeel. De marechaussee moest bijspringen.

27 november