We zetten onze moeders in het zonnetje

Een echte positivo

Een eerbetoon voor je maken valt niet mee. Niet omdat je het niet verdient, maar wat ga je erin zetten? Wat ik als dochter belangrijk vind of wat als jij als moeder belangrijk vindt? Je bent een moeder waar nooit iets te veel voor was en is. Je bent echt een positivo en klaagt nooit. Je bent ook als een moeder geweest voor mijn kinderen in de moeilijke tijden die er voor ze waren. We zien elkaar het laatste anderhalf jaar gelukkig vaker omdat ik weer in Eindhoven woon. Ik ben heel blij om weer vaker bij je/jullie te mogen zijn. En andersom ook, dat merk ik wel. Mam ik kom nog vaak langsgevlogen als jij altijd zegt: Oh, je komt zeggen dat je weg bent. En dat je nog maar lang met papa in jullie huisje mag en kan wonen. Hou van je,

José Ooijen

Nog altijd in mijn leven

Mijn moeder was zorgzaam voor iedereen die het nodig had, niet altijd met een grote portemonnee maar heel lief, vooral toen de kleinkinderen kwamen. Ze heeft veel meegemaakt, onderduikers, man uitgezonden, maar na de oorlog toch weer opgekrabbeld. Bij veel dingen die ik doe vraag ik me altijd af ‘wat zou ons mam ervan vinden?’ Ze is inmiddels overleden maar nog altijd in mijn leven.

Loes Grijseels, Helmond

Moederdag

Wim van den Broek, Helmond

Voor altijd mam

Mam, je bent er niet meer

Je bent er nog steeds...

In mijn gedachten,

Mijn doen en laten.

Ik ben zelf ook mam,

Ik ben er niet meer

Ik ben er nog steeds

Met jou in gedachten.

Mijn kind is er nog

Maar komt niet meer

En mijn gedachten nu

Blijven... bij jou m’n kind

Dus moederdag was er

En is er nog steeds

In mijn doen en laten

Ben ik gewoon nog mam...

Francisca D.

Voor ons moederke

Al 92 keer mogen we mamadag met u vieren, gelukkig nog samen met uw echtgenoot. Wat hebben jullie een mooi rijk leven tot nu toe. U heeft het leven uitgeperst in de breedste zin van het woord. Ook nu op hoge leeftijd weet u het leven nog te waarderen ondanks dat u steeds minder kan. Wat een groot voorbeeld voor mij, iemand die zo positief in het leven staat. En heerlijk om nog naar huis te kunnen gaan. Een fijne dag mama,

xxxxx Hilde

Ik zou mijn moeder een lintje willen geven

Mam. Hoelang zeg ik dit al niet meer hardop. Mam, een moeder heel gewoon, niet iemand voor in de krant, geen lintje van de koning. Nu zou ik je een lintje willen geven: voor al het werk dat je voor ons hebt gedaan. Een mooie jeugd met ‘gewone’ dagen, gezellige feestdagen, feestelijke verjaardagen, bezoekjes aan oma, naar de markt. Cadeautjes voor ons, je kinderen, zelfgemaakt, genaaid, gebreid. De naaimachine vaak op tafel voor een jurk, een blouse, een broek.

Gewoon een moeder die er was. Soms streng, maar nooit zonder reden. Gemopper heb ik zelden gehoord. Wat ben je een geweldige oma geweest voor onze kinderen, jouw kleinkinderen: een spelletje, een geschild appeltje, pannenkoeken, de vrijdagse friet. Het snoeptrommeltje bij de voordeur voor een laatste dropje als we naar huis gingen. Wat zou ik je nog graag een knuffel geven om je te bedanken. Zolang je er was vond ik alles gewoon, maar nu 22 jaar later, bewonder ik je, mis ik je en denk ik vol liefde aan je terug. Mam, wat zou ik het graag nog een keer ‘gewoon’ hardop zeggen tegen mijn lieve ‘gewone’ mam.

Harriët van Setten van der Meer, Best

Moeder

Jij die er altijd voor me was

Ging door het leven, vol gas

Op tijd boodschappen halen

Zwijgen in vele talen

Zorgen voor je kinderen en de was

Terwijl ik vele boeken las

Een dag in het jaar is te min

Je bent voor mij zowel het einde als een begin.

Joke van Overbruggen, Nuenen

Moederliefde

Moederliefde is de hoogst mogelijke vorm van liefde die wij als mensen kennen. Ieder mens is ontstaan in de buik van een moeder en daardoor is deze band zo hecht tussen moeder en kind. Een moeder heeft alles over voor haar kind. Zij beschermt het en zal in tijd van hongersnood de laatste korst brood geven om haar kind te redden. Moederliefde is dan ook een vorm van ‘goddelijke liefde’. Wanneer een kind overlijdt is de moeder ontroostbaar, het is alsof een stuk uit haar hart is gesneden. De band tussen haar en haar kinderen is heel bijzonder, zelfs als de kinderen het nest hebben verlaten vallen ze in geval van calamiteiten altijd terug op de steun van hun moeder. De kinderen weten dat zij altijd voor hen klaar staat en haar gastvrijheid kent geen grenzen. Moederdag is daarom een bijzondere dag in het jaar om onze moeders in het zonnetje te zetten, want zij verdient het!

Ben Geerts, Eindhoven

Voor Rietje, ons moeke

Rietje is een verkleinwoord en gezien haar lengte klopt die benaming ook. Verder is er niets kleins aan , ze is groots in tal van zaken. Inmiddels 95 jaar op deze aardbol en nog steeds het verschil makend. De laatste jaren in een verpleeghuis omdat ze Alzheimer heeft ontmoet. Toch draagt ze ook deze tegenvaller onorthodox, ze blijft verbazen. Ze vertoont veerkracht die ons (dur jong) kracht geeft als het over doorzetten gaat. Ze gooit soms met wijsheden op de juiste momenten en voldoet niet echt aan hetgeen je bij Alzheimer mag verwachten. Vooral ook haar ‘schijnbewegingen’ en talent om zich beter voor te doen dan dat ze in werkelijkheid is geeft power! Haar zijden pyama met witte sterren is gewoon haute couture en wordt vol trots ook overdag gedragen. Het leest als pijnlijk’ maar dat is het bij lange na niet. Afgelopen jaren zijn er verschrikkelijke dingen voorgevallen in de familie rondom haar en zelfs daar weet ze, zij het onorthodox, een ondersteunende visie op te geven, een die er toe doet en 100 procent oprecht is.

Een enkele keer moeten we zelf onrust bij haar oplossen en blijven zorgdragen voor rust zoals voorgeschreven. Ook herhaalde zoektochten naar hoorapparaten, gebit, afstandsbediening en andere zaken blijven actueel, zo ook het terugleggen van verworven materiaal van het verpleeghuis. Mijn moeder was vanwege een zeer onhandige man zeer inventief met plakband, elastiekjes en plastic zakjes.. ze verbond er alles mee. De hamer, schroevendraaier en ander gereedschap bleven ongebruikt in de schuur liggen. Onbewust is ze zelf de reden waarom haar directe kroost ook gewoon is blijven ‘plakken’, ieder op zijn eigen manier. Dit jaar bleek weer eens overduidelijk dat ondanks de verschillen onderling het gewoon verbindt, als de beste plakband ooit. En dat is vooral de verdienste van onze kleine grootse moeder. Rietje, ge bent een hele grote. Riet, bedankt daarvoor!

Jack Hendriks, Geldrop

Haar handen

Hebben me zacht gewiegd

Steun in de rug gegeven

Verzorgden, droegen

En verschoonden

M'n neusje snoten

Ze streelden na het stoten

Handen

die me hielpen

Me wasten

Mijn lasten te dragen

'n pleistertje plakte

Me warmde als ik

Door 't ijs heen zakte

Handen

die troostten

De weg konden wijzen

Kleren wasten

Me lieten drijven.

Op mijn leventje pasten

Handen

Die zacht aanvoelden

Als ze kietelden

Of door m'n haren kroelden

Handen

Zo sterk

Zo zorgzaam

Zo veilig

Haar handen

Voor mij

zijn ze heilig

Handen

die zwaaiden

Die wenkten

Kom hier

Kamden en wreven

'n kneepje

Van levensplezier

Ze streelden

Ze aaiden

Vertelden verhalen

'n splinter verdwaald

Uit m'n teentje gehaald

Je handen

Die zeiden

Ik hou zo van jou

Voor jou was ik

Een leven in touw.

Louis van Overdijk, Oirschot

Lieve mam,

Wat kregen we in maart een ongelofelijk bericht, om maar met de deur in huis te vallen. Ons mam? Ongeneeslijk ziek? Dat kan niet! Ze fietst, kookt, tuiniert, zorgt. Ons mam is veel te kwiek, die is toch niet ziek? Nu zit je midden in de chemo’s en wat doe je dat knap. Jij die nooit ziek was, slaat je er kranig doorheen. Wij staan aan de zijlijn en moedigen je aan, met een lach en met een traan. Moederdag is altijd groot feest. Maar dit jaar heb je dan net weer een chemo achter de kiezen. Je mooie haar moest je al verliezen. Van ‘zwarte’ naar ‘grijze’ naar ‘witte’ week en zo gaat die cyclus nog even door. Wat er ook gebeurt, samen gaan we ervoor! Het traditionele Moederdag-gedicht mag ook dit jaar niet ontbreken. Dat staat los van misselijke of juist betere weken. Tot ziens in Casteren en hou je goed. Jij bent en blijft ons mam zoals alleen ons mam dat doet. Veel liefs,

Cindy Gijsbers, Casteren

Dubbel genieten, dubbele zorgen

Wat zou ik mijn moeder die 25 kleinkinderen had, graag willen vertellen dat ik er nu zelf drie heb. En dat wat ze zei zo waar is: kleinkinderen is dubbel genieten, maar soms ook dubbel zoveel zorgen.

Annegeert Steenbakkers, Lieshout

Lieve Teuntje

Mijn lieve moeder, mijn allerliefste. Moederdag en de dag waarop jij jarig bent zijn voor mij mooie herinneringen. Jij bent er niet meer maar je zit nog steeds in mijn hart. Ik ben nu 63 jaar lieve moeder, ik moet jou al 48 jaar missen en dat ging niet vanzelf. Je moeten missen in de pubertijd heeft er destijds gigantisch ingehakt maar ik ben er sterker uitgekomen. Altijd had ik het gevoel dat jij, mijn lieve Teuntje, altijd met mij mee bent gereisd, waar ik ook naar toe ging. Ik wil jou liefdevol bedanken voor het feit dat jij mijn lieve moeder bent, nog steeds omdat ik jou nooit vergeten ben. Dank hiervoor lieve Teuntje.⚘🍁🌷🪴🌻🌿☘🍀.

Maartje Koopman

Den hofpad

Dik is da mijn gedaachten naar

da klein, knus huiske gaan

wor ons moeder me geleerd heeft

um op eigen been te staan.

Dan zie ik dieje zandweg weer

die dur den èkker gè

en wor zo weed ge kéken kunt

het vol mè koren stè.

Dan hur ’k ons moeder redderen

van koamer, kaast naar keuken gaan

of zie ze heel tevreje laachend

bij de driegaatskachel staan.

Doar… wor ik geleerd heb um te leven

leerde speule, spollend dur den herd

al is er van die’n tijd niks meer gebleven

toch denk ik heel dik nog…

ut waar de moeite wèrd.

En as de vruuge vurjaarszon

zun wermte dur de stroat laat gaan

dan zie ik onzen hofpad weer

woar witte snoffels staan.

Dan ben ik wer un kiendje

da spult in’t loate licht

en zie ik in un witte wolk

ons moeder heur gezicht.

Dan zegt ze mè die lieve lach;

Vergeet die’n teed toch nie

dè ik oe versjes leerde

zittende op menne knie.

Jan van de Ven Wintelre

Ons mam

Mijn moeder is op 22 mei 2009 overleden en wij missen haar nog elke dag. ‘Ons mam’ was het type moeder die zichzelf altijd wegcijferde voor haar kinderen. Ondanks het feit dat we het niet breed hadden zijn wij nooit iets te kort gekomen. Nu pas besef ik hoe dat moet zijn geweest, hoe sterk ze was. Sterk, dat omschrijft haar in een woord.

Medisch gezien kreeg ze veel te verduren, maar ze sloeg zich er elke keer weer doorheen. Hierdoor hebben wij 15 jaar langer van en met haar kunnen genieten. De komst van Jesse, haar kleinzoon, heeft haar leven compleet gemaakt. Oma T. kon haar geluk niet op. Zij heeft ons geleerd om nooit op te geven. Een beter voorbeeld kan een dochter zich eigenlijk niet wensen. Het laatste half jaar van haar leven heeft ze gevochten tegen longkanker. Een strijd die bij aanvang al beslist was in haar nadeel. Toch is ze die strijd aangegaan. Het heeft vreselijke momenten opgeleverd, maar ook ontzettend mooie. En daar gaat het om, de mooie momenten. Die vele mooie herinneringen geven ons troost en kracht. Wij zijn sterk, we zijn immers haar dochters en daar zijn we ontzettend trots op.

Monique Slegers, Mierlo

Kusje voor moetie

Een kusje op moederdag voor mijn lieve moetie. Al 40 jaar de enige echte vrouw in mijn leven. X

Bas den Hartog, Someren

Ons Betsie

Mijn moeder verdient het om een keer in het zonnetje gezet te worden. Ze was een prachtmens, positief in het leven. Ik kom uit een gezin van 9 kinderen. We hadden een boerderij met koeien en paarden. Toen mijn vader overleed wilde mijn moeder op de boerderij blijven wonen, ze was een echt boerinnetje, een mensenmens. Iedereen was ook altijd welkom bij ons! Helaas kreeg ze Alzheimer en de boerderij heeft ruimte gemaakt voor ASML.

Ik heb samen met mijn gezin mijn moeder in huis genomen, de garage verbouwd tot mantelzorgwoning die alleen gebruikt werd om in te slapen. Mam was het liefst bij ons gezin. Het was natuurlijk niet altijd makkelijk voor ons. En toch hebben we zes prachtige jaren met mijn moeder gehad, we hebben haar verwend als de koningin van Veldhoven. Kwam er bezoek of was er een feestje... mam was er bij. We gingen vaak fietsen met een rolstoelfiets, Betsie zwaaide naar iedereen.

Helaas is ze op 21 februari overleden op 91-jarige leeftijd. Bij haar afscheid was het heel erg druk, er kwamen veel mensen op af. Er volgde zelfs nog een staande ovatie.. prachtig, indrukwekkend en emotioneel. Een zus van me gaf me een grote bos rozen namens mijn moeder, voor de lieve goede zorgen die wij als gezin hadden gegeven. Zondag 8 mei Moederdag, wat een groot gemis voor ons allemaal. Hou van jou mam, xxx liefs,

Dimphy Biemans- van der Sanden, Veldhoven

Lieve moeders,

Een fijne moederdag! Nu het er niet meer is mis ik onze uitjes zoals de concerten, de huishoudbeurs en zo af en toe een bioscoopje. Of het bij ons aansluiten tijdens een voetbalfeestje. Gelukkig hoef ik jou niet te missen en ondanks het feit dat we moederdag niet volledig kunnen vieren, hoop ik dat je toch ontzettend van de dag kan genieten. Liefs,

Virginia Jonkers, Eindhoven

Mijn lieve moeder, ons mam

Ik mis mijn moederke, niet omdat ik elke dag bij haar was, maar omdat ze er altijd was. Vroeger toen we klein waren, toen we naar school gingen, ze was er, ze zorgde voor ons. Toen we uitvlogen, trouwden en kinderen kregen, was ze er voor ons, zorgde ze voor ons. Toen ons pap ziek werd zorgde ze voor ons pap, ze zorgde ook nog voor ons zodat we niets te kort kwamen. Toen ons pap stierf ging ze kort daarna in het zorgcomplex wonen dat dicht bij ons, de kinderen stond. Ze paste ze zich weer aan en was ze er altijd voor ons. Gelukkig hebben we voor haar kunnen zorgen toen ze ze ziek werd en stierf. Lieve mam, wat wil ik graag zo’n moeder zijn!

Mieke Claassen

Hommage aan mijn moeder

In het grote gezin van twaalf kinderen hielp je als kind al mee in het huishouden en kon dus niet naar school. Dagelijks moest je moeder een jongere broer met een besmettelijke vorm van eczeem verzorgen. Slechts enkele jaren volgde je onderwijs. Je wens was verpleegster te worden. Toen je solliciteerde in de verpleging, werd je afgewezen omdat je over onvoldoende papieren beschikte. Achtereenvolgens werkte je met heel veel inzet in de huishouding bij een doktersgezin en het gezin van een professor.

Vijf kinderen zette je op de wereld. Met grote liefde en toewijding verzorgde jij je gezin. Je was een moeder die zichzelf moeiteloos wegcijferde. Je ruwe handen weerspiegelden een hard werkend leven. Op 90-jarige leeftijd werd jij tegen jouw en mijn zin op een gesloten afdeling geplaatst. Je felle verzet van de eerste maanden achter de gesloten deur verstomde langzaam.

Je onderging je lot gelaten. Echter, je gezondheid ging hard achteruit. Je benen zwollen op omdat je hart niet meer goed pompte. Je overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. Uren lag je alleen en verlaten op de koude vloer, volledig gevloerd. Voor mij blijf je een heldin, een moeder met een groot hart, een vrouw uit duizenden.

Mevrouw W. Oskam, Geldrop

Een moeder en dochter met courage

Al 28 jaar kan ik je geen bloemetje of knuffel meer geven op Moederdag, of welke dag dan ook. Op je 50ste verloor ik je aan de slopende ziekte borstkanker. Maar je ander ziekte, een depressie, vond je veel en veel zwaarder. Wat was je blij dat het leven klaar met je was, maar vond je het ook moeilijk om ons achter te moeten laten.

Toch was er na een heel zwaar leven ook de opluchting. In een tijd dat depressie nog totaal onbegrepen was. Nu is er een heel klein, echt wel mini-klein-beetje meer begrip voor deze ziekte. Zondag vier ik Moederdag met een dochter hier en een dochter bij jou. Helaas overkwam haar dezelfde ziekte en moest ik haar ook loslaten. Ze heeft vaak geprobeerd om het taboe rond depressie te doorbreken.

Wij moeten verder zonder jullie, maar te weten dat jullie elkaar hebben daarboven geeft troost. Ook de herinnering aan twee geweldige vrouwen sterkt ons. Wij toosten zondag op jullie, een moeder en dochter met courage. Weet dat onze liefde voor jullie er altijd zal zijn.

Hennie Rens

Moed en Liefde

Nog steeds kijk ik weer in haar ogen

zoals het was die eerste keer:

door prille liefde diep bewogen.

Zij leeft helaas al lang niet meer.

Zag ik toen blijdschap of verdriet?

Haar oudste was drie maanden dood!

Ik draag zijn naam, maar ken hem niet.

Zij toonde moed in tijd van nood.

Nooit heb ik moeder horen klagen.

Als een vorstin toonde zij kracht!

Vol liefde heeft zij leed gedragen.

Haar ogen straalden altijd zacht.

Sjoerd Hoekstra, Nuenen

Lieve moeder,

Vandaag moederdag een speciale dag,

Ik denk aan jou met een traan en een lach.

Al bijna 16 maanden ben je er niet meer,

En het gemis wordt steeds meer en meer.

Graag zou ik nog een tas koffie met je doen,

En m’n verhaal aan je vertellen, was altijd gezellig toen.

Maar helaas, dat kan niet meer,

Ik leg je bloemen op je graf, dag moeder tot een keer..

Liefs,

Kees Jans Swolfs

Gedicht voor Moederdag

Een moeder kan je alles geven

Wat niemand anders geven kan

Een moeder is gewoon een moeder

En daarom hou je er zoveel van!

Jan Matheeuwsen, Eindhoven

Je moeder

Je moeder, je hebt er maar één

N o zo gewone vrouw

Die , als het aan haar lag

Altijd voor je zorgen zou.

Ze ziet je zonder haar ogen

Ze hoort je zonder geluid

Ze voelt je gedachten

Lange tijd voor jij dacht

ik spreek ze uit.

Er zijn geen geheimen

Er is geen terughoudendheid.

In al haar zintuigen met heel haar hart

Blijft ze dichtbij je en deelt je smart.

Daar waar de momenten en dagen

Zwaar rusten op je kinderschouders

Zal ze je helpen, want zo zijn ouders

Ze geven je kracht, liefde en trots

Zij blijft in elke branding jouw reddende rots

Wat ze geeft is onvoorwaardelijk

Van het prille begin, n eind kent ze geen

Zij is je moeder, je hebt er maar één.

Anita Scheepers-Gijsbers