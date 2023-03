WeConnect Waalre hoofdsponsor eeuwfeest, precieze bedrag onbekend

VOORBESCHOUWING PSV is geïnspi­reerd door het be­kersprook­je van Spakenburg: ‘Onze spelers hebben het allemaal gezien’

Of de druk er bij PSV een beetje af is na de zege op FC Twente? Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV wilde daar woensdag desgevraagd helemaal niks van weten. ,,Natuurlijk geven twee overwinningen vertrouwen en we moeten de reeks nu doorzetten, maar rustig aandoen is er zeker niet bij”, zei hij daags voor de kwartfinale in het bekertoernooi tussen zijn ploeg en ADO.