Weer ‘altijd wel wat te doen’ voor tieners in opgeknapt Tienerhuis

Spartaan Shurandy Sambo wacht in jaar van doorbraak op plannen van PSV: ‘Ik wil spelen’

Het is het seizoen van de doorbraak van Shurandy Sambo. De PSV-huurling zag zijn goede prestaties bij Sparta recent beloond met een oproep voor Jong Oranje. Bij Sparta hoopt men dat de rechtsback ook volgend seizoen op Spangen speelt, maar de vraag is hoe realistisch die wens is.