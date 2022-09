Weer apneu-alarm bij Philips: magneten in masker kunnen gevaarlijk zijn

Afspraken over skaters in Eindhoven­se Piazza komen niet van de grond, winkeliers willen vooral dat ze weg blijven

EINDHOVEN - Een poging om gedragsregels af te spreken met de skateboarders die hun toevlucht zoeken in het overdekte winkelcentrum Piazza in Eindhoven is tot dusver op niks uitgelopen. De beheerder van het winkelcentrum noemt een convenant ‘niet haalbaar’.

